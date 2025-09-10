«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Речи, камеры, протокол - на саммитах высокого уровня, как правило, все строго регламентировано и выверено до мелочей.

Но именно живые моменты и искреннее человеческое общение способны стать теми невидимыми мостами, которые сближают народы и укрепляют взаимопонимание между странами.

Именно такую атмосферу открытости, уважения и доверия можно назвать подлинным проявлением человеческой дипломатии – той самой «мягкой силы», которая может говорить без слов, но нередко действовать сильнее официальных заявлений. Такой, какой запомнилась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и дочери президента Ирана Захры Пезешкиан на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае - теплой, душевной и символичной.

На саммит Масуд Пезешкиан прибыл в сопровождении своей дочери Захры, которую в Иране называют правой рукой президента. Она не только поддерживает отца в политической и общественной деятельности, но и сама по себе вызывает уважение: образованная, скромная, с личной историей, не оставляющей равнодушным.

В 1993 году Масуд Пезешкиан пережил трагедию - в автокатастрофе он потерял жену и младшего сына. Это стало тяжелым испытанием, однако он нашел в себе силы продолжить работу и в одиночку воспитал троих оставшихся детей - сыновей Юсефа и Мехди, а также дочь Захру.

Захра Меджиди-Пезешкиан получила степень магистра химии в Технологическом университете имени Шарифа, работала в нефтехимической компании Jam Petrochemical. Во время президентской кампании 2024 года она стала незаменимой спутницей и помощницей отца, что многие наблюдатели расценили как новую волну иранской политической культуры.

Встреча Мехрибан Алиевой и Захры Пезешкиан в Китае запомнилась подлинным теплом и искренностью. Судя по кадрам, это была открытая, душевная беседа, в которой чувствовалась взаимная симпатия, уважение и культурное родство. Беседа, как видно, проходила без переводчиков – на азербайджанском языке. И это особенно символично: доброжелательное общение на родном языке – не только культурный жест, а нечто большее. Оно создает особую близость, словно напоминая, что у международной дипломатии и большой политики тоже есть душа.

Именно такие встречи отражают суть дипломатии «мягкой силы» - уважительной, основанной на взаимопонимании. И это как раз тот случай, когда искреннее общение может стать символом нового этапа в отношениях между Азербайджаном и Ираном.

Особенно это заметно на фоне встреч президентов Азербайджана и Ирана - Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан на встречах в двустороннем формате и на международных площадках демонстрируют взаимное уважение и культурную близость, они свободно беседуют без переводчиков, как бы показывая, что за большой политикой стоят люди, общая история и язык, культурная близость.

Подчеркивая глубинную связь с азербайджанским народом, Масуд Пезешкиан нередко цитирует стихи великого поэта Шахрияра, который жил в Иране и творил на азербайджанском языке.

О культурной близости со своим иранским коллегой говорит и Президент Ильхам Алиев. Так, в интервью телеканалу Al Arabiya глава государства сказал: «Президент Ирана посещал Азербайджан. На самом деле, он дважды посещал Азербайджан. Первый раз - с официальным визитом. Во второй раз он присутствовал на саммите Организации экономического сотрудничества, который проходил в освобожденном Карабахе, в городе Ханкенди. И у нас с ним сложились очень хорошие рабочие отношения». «Он азербайджанец. В наших жилах течет одна и та же кровь, мы говорим на одном и том же языке, мы обходимся без переводчиков. Он даже продемонстрировал свои знания азербайджанской поэзии здесь, во время одного из публичных мероприятий. И ему не нужны никакие заметки. Он очень талантливый человек», - подчеркнул азербайджанский лидер.

И на этом фоне теплая беседа Мехрибан Алиевой и Захры Пезешкиан - это не просто трогательный эпизод, но и еще одно отражение культурной близости между странами, которых связывают общая история, язык и человеческие судьбы.

Ведь важные сигналы звучат не только с трибун. Они читаются в жестах, взглядах, в живом общении - как напоминание о том, что искренность, уважение и человеческое тепло тоже являются сильными инструментами дипломатии.