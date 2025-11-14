 Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ | 1news.az | Новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Фаига Мамедова16:48 - Сегодня
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города.

Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялось в знаменательную дату, 8 Ноября, когда Азербайджан праздновал 5-ю годовщину Победы в Отечественной войне.

Сегодня каждый желающий может прийти в Музей и ознакомиться с экспозицией, посвященной истории Победы, героизму победоносной Азербайджанской армии, доблести и отваге наших солдат и офицеров.

Побывали здесь и мы, корреспонденты 1news.az, чтобы своими глазами увидеть, как бережно и достойно представлена память о тех, кто ценой своей жизни и крови освобождал родные земли от многолетней оккупации.

В Музее царит особая атмосфера – каждый стенд позволяет заново пережить важные моменты Отечественной войны. У входа установлен символ исторической Победы - инсталляция «Железный кулак» с цитатами Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Стекающая по стене вода, словно тихий, непрерывный поток памяти, символизирует вечный источник жизни и напоминает о бессмертном подвиге шехидов, имена которых высечены на окружающей Музей стене, и чья светлая память вечно будет жить в сердце нашего народа.

В величественном фойе Музея привлекает внимание экспозиция, созданная с учетом международного опыта, а также с использованием передовых музейных концепций и современных технологий.

Музей включает 8 экспозиционных залов: «Карабах и Восточный Зангезур. История веков», «Армяно-азербайджанский конфликт. Взгляд на историю», «44-дневная Отечественная война. Операция «Железный кулак»», «Славная Победа. Освобождение Шуши», «Путь Героев», «Карабах - это Азербайджан!», «Восстановление государственного суверенитета. 20.09.2023», «Карабах и Восточный Зангезур. Возрождение».

Представленные здесь фото- и видеоматериалы, интерактивные демонстрации, специально подготовленные для Музея экспонаты и макеты, передавая посетителям правду о конфликте, истории 44-дневной Отечественной войны и локальной антитеррористической операции, словно позволяют заново пережить эти события.

В первом зале Музея Победы - «Карабах и Восточный Зангезур. История веков», представлена природная красота, богатое историческое и архитектурное наследие Карабаха - колыбели азербайджанской культуры. Интерактивные книги в центре зала знакомят посетителей с живописными карабахскими пейзажами, литературой, музыкой, народным искусством этого древнего края.

Зал «Армяно-азербайджанский конфликт. Взгляд на историю» отражает болезненные страницы армяно-азербайджанского конфликта. Здесь представлена его хронология, а также история полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана, этапы мирного процесса, в основе которых - решительная политика общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева.

Третий зал - «44-дневная Отечественная война. Операция «Железный кулак»» отражает героическую борьбу за освобождение азербайджанских земель. Установленные в центре зала LED-мониторы демонстрируют видеоматериалы, созданные с применением искусственного интеллекта, погружая зрителя в атмосферу тяжелых сражений в ходе 44-дневной войны.

В четвертом зале - «Славная Победа. Освобождение Шуши» представлена операция, стратегия и тактика которой золотыми буквами вписаны в военную историю Азербайджана.

Зал «Путь героев» посвящен отваге, самоотверженности и несгибаемой воле азербайджанских солдат и офицеров, и позволяет посетителям прочувствовать дух борьбы за освобождение родных земель. В экспозиции представлены образцы орденов и медалей, которыми были награждены герои Отечественной войны.

Следующий зал «Карабах - это Азербайджан!» посвящен Дню Победы. В центре зала расположена инсталляция из муранского стекла в форме цветка хары-бюльбюль – символа славной Победы в Отечественной войне и возрождения Карабаха. Яркие огни и насыщенные цвета создают в зале праздничную атмосферу, а визуальные эффекты усиливают чувство радости и гордости. На больших экранах демонстрируются торжественные кадры Победы, положившей конец 30-летней тоске нашего народа.

Зал «Восстановление государственного суверенитета. 20.09.2023» посвящен еще одной исторической дате – восстановлению государственного суверенитета Азербайджана. Инсталляция с картой наглядно отражает освобождение Карабаха и Восточного Зангезура, и символизирует начало нового этапа в новейшей истории Азербайджана.

Последний зал Музея - «Карабах и Восточный Зангезур. Возрождение» знакомит с процессом восстановления освобожденных территорий. Инсталляция в зале передает послания о светлом будущем Карабаха, озвученные голосами детей шехидов. Светящиеся проходы - «Восстановление», «Экотуризм» и «Развитие» - символизируют масштабную работу по возрождению региона. В каждом из проходов представлены макеты культурных, образовательных, инфраструктурных проектов. Интерактивные экраны оживляют природную красоту Карабаха и динамику продолжающегося процесса возрождения. Это пространство олицетворяет новую жизнь Карабаха, его устойчивое развитие и веру в завтрашний день.

Таким образом, Музей Победы не только бережно хранит память о прошлом, но и наполняет нас гордостью за Родину, наглядно демонстрируя непоколебимость единства и силы азербайджанского народа. Здесь каждому хочется задержаться, чтобы глубже осмыслить величие пройденного пути, подвиг наших героев и разделить радость славной Победы.

На этом наша экскурсия по Музею Победы завершается.

И в заключение представляем вниманию читателей несколько технических деталей. Стоимость билетов для граждан Азербайджана: для детей - бесплатно, студентов – 1 манат, взрослых - 5 манатов. Стоимость билетов для иностранных граждан: для детей – 6 манатов, взрослых - 15 манатов.

Посещение музея является бесплатным для семей шехидов, участников войны, военнослужащих, а также граждан с I и II группами инвалидности.

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама
