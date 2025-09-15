Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года.

Наряду с различными регионами Азербайджана, в Баку также школьники вновь переступили пороги своих учебных заведений после трёхмесячных летних каникул.

Особенно волнительным и запоминающимся этот день стал для первоклассников - ведь именно сегодня они впервые сели за парты и услышали свой первый школьный звонок.

Корреспонденты 1news.az побывали в одной из бакинских школ, чтобы запечатлеть живые эмоции этого важного момента. Утро выдалось по-настоящему трогательным: одни малыши с улыбкой шли навстречу новому этапу жизни, радостно позируя на фоне шаров и цветов, другие - сдерживая слёзы, не хотели отпускать руки родителей, с тревогой заглядывая в шумный школьный двор. Были и такие, кто открыто плакал, прячась за спинами мам и пап, не понимая, что впереди их ждёт увлекательный мир знаний, новых друзей и больших открытий.

Подробнее о первом учебном дне, волнительных эмоциях первоклассников и самых ярких моментах в видеорепортаже: