Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

21–22 октября 2025 года по совместной инициативе группы представителей экспертного сообщества Азербайджана и Армении и при поддержке официальных структур двух стран в Ереване состоялся двусторонний круглый стол.

В круглом столе с армянской стороны приняли участие Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян.

Азербайджанскую сторону представляли Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Рамил Искандерли, Камала Мамедова и Диляра Эфендиева.

Инициатива была направлена на продвижение мирной повестки в духе Совместной декларации, принятой 8 августа 2025 года в Вашингтоне, и стала первой встречей представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в данном формате.

В ходе обсуждений участники затронули широкий спектр тем, волнующих общества двух стран, включая перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, гуманитарные вопросы, экономические и логистические возможности в условиях нормализации отношений и дальнейшие меры по укреплению доверия. Особое внимание было уделено разработке планов и перспективам совместных действий группы.

В рамках визита участники встретились с секретарём Совета Безопасности Республики Армения Арменом Григоряном.

Участники подчеркнули важность вовлечения широких социальных групп, гражданского общества, экспертного сообщества и медиа.



В завершение встречи группа подтвердила готовность продолжить совместные инициативы, направленные на укрепление взаимопонимания и достижение устойчивого мира в регионе.