Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года.

У всех это время вызывает разные чувства: дети радуются началу нового учебного года, а родители задаются вопросом, где и за какую цену купить школьную форму, принадлежности и другие необходимые вещи для своих детей.

С этой целью 1news.az изучил рыночные цены, чтобы выяснить, какой примерный бюджет понадобится для подготовки одного ученика к новому учебному году.

На основе наших наблюдений мы представляем цены на школьные принадлежности:

