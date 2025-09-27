Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Ни один день не сотрет вас из памяти времени…»

Виргилий, «Энеида»

Вопрос, выведенный в заголовок статьи, столь же вечен, как и сама история человеческой цивилизации.

Почему человечество стремится увековечивать память - возводя памятники, отмечая значимые даты, передавая сквозь века не только радость побед, но и горечь утрат? Зачем мы вновь и вновь возвращаемся к пережитому - к боли, к подвигу, к молчаливым урокам истории?

Ответ, как мне кажется, необходимо искать не только в прошлом, но и в будущем, потому что память подобно мосту соединяет ушедшие дни с настоящим и будущим, одновременно являясь той силой, которая формирует не только наши знания, представления о мире и способности, но и саму идентичность.

Однако память никогда не бывает нейтральной. Иногда она ранит - возвращая нас к боли, к утратам, к тому, что не исправить. А иногда - исцеляет: согревает надеждой, пробуждает силу, становится источником вдохновения и смысла.

Для азербайджанского народа память - это не просто «символ» истории.

Начиная с древних времен и по сегодняшний день, память азербайджанского народа красной нитью объединяла поколения, превращая скорбь в солидарность, а жертву и самоотверженность героев - в краеугольный камень национального возрождения.

Памятники и коллективная память

Не секрет, что памятники выражают память в зримой форме.

Кенотаф Первой мировой войны, символизирующий «пустую могилу», где покоятся останки неизвестных солдат, «Атомный купол» Гэмбаку в Хиросиме, напоминающий об ужасах ядерного удара по этому городу, мемориал шехидов в Чанаккале и Мемориальный комплекс 11 сентября (9/11) в Нью-Йорке - это не просто символы того, как мы сталкиваемся со своими ранами, это еще и универсальные послания будущим поколениям об уроках прошлого, со временем объединившие самые разные народы, в том числе некогда стоявшие по разные стороны баррикад.

В Азербайджане к таким священным местам памяти относятся Первая и Вторая Аллеи шехидов, монумент жертвам Ходжалинского геноцида «Крик матери», Мемориальный комплекс Победы в Отечественной войне и другие значимые мемориальные объекты, хранящие память и служащие напоминанием о великой цене мира и свободы.

На фото: Мемориальный комплекс Победы в Отечественной войне (Баку, Азербайджан)

Причем память не ограничивается только столицей. В каждом регионе, в каждом городе и селе, в каждой школе можно увидеть таблички, уголки и памятные знаки, отражающие разные страницы нашей истории. Особенно глубокий смысл несут мемориальные комплексы, возводимые на карабахской земле - воплощение великой идеи и воли Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Важно осознавать, что память - это прежде всего явление психологическое, глубоко укорененное в сознании и душе каждого человека. Именно через нее мы чувствуем связь с прошлым, осмысливаем настоящее и формируем будущее.

Так, дети переживших трагедию Хиросимы часто несли в себе следы наследия, сформированного молчаливыми историями родителей, семейными трагедиями и скрытой болью предыдущих поколений.

Точно так же в Азербайджане дети беженцев и вынужденных переселенцев выросли на историях о городах и селах, находившихся под оккупацией, о разрушенных кладбищах и героях, отдавших жизнь за Родину.

Эти воспоминания, независимо от географии, превращают личную скорбь в стойкость и становятся движущей силой, объединяющей людей и укрепляющей дух общества.

Институционализация памяти

История свидетельствует, что сразу после завершения войн процесс увековечения памяти зарождается в народных инициативах - так называемых grassroot, то есть инициативах «снизу» - и лишь затем получает официальное государственное продолжение. Семьи и общины создают временные памятные знаки: таблички, фотографии, родники, фонтаны или сады, посвященные павшим героям.

К примеру, в Европе сразу после Первой мировой войны многие подобные памятники возводились даже не из камня или металла, а из дерева, гипса и даже снега.

В Азербайджане в послевоенный период также наблюдалась подобная трансформация - своего рода естественная институционализация памяти.

Сразу после второй Карабахской войны 2020 года семьи шехидов, их близкие и местные сообщества, нередко при поддержке местных исполнительных властей, стали воздвигать небольшие мемориалы - портреты павших героев крепились на опоры вдоль дорог и стен домов, появлялись родники и небольшие фонтаны, школьные дворы и кварталы, где выросли герои, превращались в уголки памяти. Эти осязаемые воплощения одновременно скорби и любви придавали памяти глубоко личный смысл.

Со временем, как и в других странах, эти искренние и, по большей части, временные инициативы начали обретать более прочные, вечные формы.

Яркий пример - мемориальные комплексы и музеи Оккупации и Победы, создаваемые в Шуше, Агдаме, Джебраиле, Физули, Лачине, Кяльбаджаре, Губадлы и Зангилане. Эти монументальные комплексы, по замыслу их создателей, буквально вплетаются в текстуру городов, символизируя тесную связь и неразделимость памяти и повседневной жизни. Также можно отметить грандиозный Мемориальный комплекс и парк в центре Баку, которые стали одной из знаковых локаций столицы.

Институционализация коллективной памяти включает и символические формы.

Так, ежегодное празднование дней освобождения городов Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации вошло в национальный календарь как яркое ее выражение. А цифровые платформы, такие как проект Karabakh.Center, созданный Фондом возрождения Карабаха по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой, собирают и архивируют фотографии, документы и свидетельства очевидцев, делая память доступной не только для азербайджанцев, но и для всего мира.

Все это далеко не случайность, а отражение как глубоких национальных традиций, так и особого отношения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к символическому значению вех нашей истории.

Неслучайно, в 2020 году, после освобождения города Шуша от армянской оккупации, глава государства посетил Аллею шехидов в Баку, и обратился к народу именно с этого сакрального места.

На фото: Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан ханум Алиева принимают участие в шествии в знак почтения светлой памяти шехидов Отечественной войны (27 сентября 2021 г.)

Многочисленные предыдущие и последующие решения президента, как например масштабные пакеты социальной поддержки семей шехидов первой и второй Карабахских войн, продемонстрировали, что жертва героев никогда не будет забыта.

Президент Ильхам Алиев также лично заложил фундамент крупнейших мемориальных комплексов в Карабахе и открыл в Баку величественный Мемориал Победы в Отечественной войне.

Таким образом, память закрепляется не только в сознании народа и его инициативах, но и находит свое отражение в монументальных государственных проектах.

Искусство, литература, кино и сохранение памяти

Безусловно, наряду с другими формами институционализации памяти, искусство продолжает оставаться одним из важнейших ее хранителей.

От полотен Франсиско Гойи, посвященных расстрелу испанских повстанцев, сопротивлявшихся французской оккупации, до романов Хемингуэя и Ремарка о Первой мировой войне и фильмов, таких как «Список Шиндлера», - творческие произведения превращают историю в вечное наследие.

В Азербайджане искусство также выполняет эту важную миссию. Художественные и документальные произведения разного масштаба и бюджета, такие как документальный фильм «Могила под деревом алычи», рассказывающий о боли родителей, которые спустя десятилетия ищут место захоронения своих детей, или фильм «Сын», раскрывающий ранее неизвестные детали подвига Натига Гасымова, подтверждают: память - это не абстракция, а пережитый, прочувствованный и передаваемый из поколения в поколение опыт и ценность, обладающая силой объединять людей.

В Азербайджане она осознанно служит целям солидарности, возрождения и построения устойчивого будущего. Она не ограничивается трауром и скорбными воспоминаниями, а формирует идентичность, укрепляет национальное единство и вдохновляет на созидание новой жизни, в том числе и на освобожденных территориях.

Память в этом смысле - это не только долг чтить павших за Родину, но и ответственность вести живущих к благополучию и прогрессу.

В этом отношении Азербайджан, реализующий эту историческую миссию под руководством Президента Ильхама Алиева, предлагает мировому сообществу опыт универсального значения: память, если распоряжаться ею правильно, становится одним из сильнейших инструментов культивации не апатии и вражды, а справедливого и устойчивого будущего.

Рахман ГАДЖИЕВ

Председатель Правления

Фонда возрождения Карабаха

Статья была опубликована в газете «Бакинский рабочий»