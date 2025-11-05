Iteca Caspian и Caspian Event Organisers завершили выставочный сезон 2025 года - ФОТО

Организаторы международных выставок в Азербайджане — компании «Iteca Caspian» и «Caspian Event Organisers» (CEO) — успешно завершили выставочный сезон 2025 года.

В течение года в Баку было организовано 13 международных выставок и 2 форума, охвативших широкий спектр направлений. Проведённые мероприятия стали важными платформами, способствующими развитию экономики Азербайджана, в частности расширению ненефтяного сектора, и охватили такие области, как пищевая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, водное хозяйство, строительство, транспорт и другие.

Как и в предыдущие годы, международные выставки 2025 года проходили под вниманием и при поддержке руководства страны. Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев посетил ряд масштабных мероприятий, состоявшихся в Баку, включая «Caspian Agro», «InterFood Azerbaijan» и «Baku Energy Week», встретился с участниками и ознакомился с экспозициями выставок. Кроме того, глава государства направил приветственное письмо участникам Каспийской Строительной Недели («Caspian Construction Week»), отметив важность этого события в контексте восстановления и реконструкции Карабаха.

Все выставки проводились при поддержке соответствующих государственных структур и отраслевых ведомств, что отражает особое внимание, уделяемое на государственном уровне выставочной деятельности и развитию ненефтяного сектора.

В одном из своих недавних выступлений Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев особо подчеркнул роль ненефтяного сектора как движущей силы экономики страны:

«Ведущей движущей силой нашей экономики сегодня является ненефтяной сектор. Он составляет большую часть всей нашей экономики», — отметил господин Президент.

Именно эти слова определили основную идею и цель выставок, проведённых в 2025 году. Они нашли широкое отражение в тематиках и направлениях мероприятий. Международные выставки служили укреплению роли ненефтяного сектора в экономике Азербайджана и развитию международного сотрудничества в этой области.

Посредством этих событий в страну были привлечены многочисленные зарубежные компании и инвесторы, представляющие ненефтяную промышленность. В рамках выставок они представили свои инновации, передовые технологии и опыт, тем самым способствуя созданию новых партнёрств и производственных предприятий на местном рынке.

Международные выставки, прошедшие в Баку в 2025 году, приняли более 45 000 профессиональных посетителей из более чем 70 стран мира. Всего для участия и посещения выставок в Азербайджан прибыло около 9 000 иностранных гостей. Мероприятия объединили около 1 200 компаний из более чем 60 стран, из которых свыше 700 были иностранными экспонентами. Многие страны приняли участие в выставках в формате национальных павильонов — в этом году было представлено 17 национальных экспозиций.

В рамках проведённых мероприятий состоялось около 70 панельных сессий, где выступили около 300 спикеров, а также прошло более 700 деловых встреч (B2B). Кроме того, в рамках «Baku Energy Week» приняли участие 13 стартап-проектов.

Эти показатели подчёркивают масштаб и значение выставок как по числу участников, так и по географическому охвату, подтверждая растущий интерес международного бизнеса к азербайджанскому рынку.

Все выставки были реализованы при поддержке государственных структур. Достигнутые результаты отражают укрепление позиции Азербайджана как ведущего выставочного центра региона, а также значительный вклад выставочной деятельности в развитие экономики страны, особенно ненефтяного сектора.

Выставочный сезон 2025 года вновь показал, что международные выставки, проводимые в Баку, вносят значительный вклад в устойчивое развитие экономики, расширение инвестиционной среды и укрепление ненефтяного сектора, оказывая тем самым важную поддержку общему экономическому росту страны.