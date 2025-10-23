Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

21–22 октября Ереван стал местом исторического события: представители гражданского общества Азербайджана и Армении впервые за многие годы сели за один стол, чтобы обсуждать не прошлое, а будущее региона.

Этот диалог без внешних посредников символизирует начало новой эпохи на Южном Кавказе, когда Баку и Ереван выстраивают отношения на основе прагматизма и осознания неизбежности мира. Долгие десятилетия вражды и попыток внешних сил диктовать условия уходят в прошлое - теперь решение о своем будущем принимают сами страны.

Встреча была организована совместно экспертными группами двух стран при поддержке официальных структур и направлена на продвижение мирной повестки, закрепленной Совместной декларацией, подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

«В ходе обсуждений участники затронули широкий спектр тем, волнующих общества двух стран, включая перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, гуманитарные вопросы, экономические и логистические возможности в условиях нормализации отношений и дальнейшие меры по укреплению доверия. Особое внимание было уделено разработке планов и перспективам совместных действий группы», - следует из совместного официального сообщения по итогам встречи.

В рамках визита участники встретились с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, в ходе которой была подчеркнута важность вовлечения в процесс широких социальных групп, гражданского общества, экспертного сообщества и медиа.

Символично осуществление первого чартерного рейса между Азербайджаном и Арменией. Этот шаг демонстрирует, что мирный процесс выходит за рамки переговоров и получает живую поддержку гражданских обществ. Он служит подтверждением формирования широкой общественной базы для устойчивого мира, где доверие строится не на декларациях, а на реальных шагах и контактах между людьми.

Новая динамика отличается еще и тем, что процесс осуществляется без участия западных институтов. Долгие годы именно Запад удерживал инициативу, навязывая повестку и ограничивая возможности самостоятельного решения проблем. Сегодня Азербайджан и Армения демонстрируют готовность к прямому диалогу, где главная цель - взаимопонимание и прагматичная работа на результат. Это качественно новый этап, когда региональные игроки сами формируют свою повестку, без внешней опеки.

В этом плане особое внимание также привлекла встреча председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой и спикера парламента Армении Алена Симоняна, состоявшаяся 21 октября в Женеве на полях 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Этот парламентский диалог стал не просто дипломатическим жестом - он сигнализирует о готовности сторон обсуждать вопросы доверия и мира на уровне институтов, напрямую представляющих народы. Контакт между парламентами придает процессу легитимность и показывает, что мирное урегулирование - это не сухие бумаги, а практическая работа по сближению обществ.

Важность этих контактов трудно переоценить: они показывают, что время непримиримости уходит, а ответственность за будущее региона и поколений выходит на первый план. Диалог между парламентами превращается в диалог между народами, разрывая старые барьеры недоверия и создавая основу для долгосрочного мира. Эти шаги укрепляют процесс, начатый в Вашингтоне, и превращают декларации в конкретные действия, закладывая фундамент устойчивого сосуществования, опирающегося на осознанное решение Азербайджана и Армении.

Первый обмен мнениями между представителями гражданских обществ открывает путь к долгосрочному диалогу. Этот процесс лишь начинается, и впереди обе страны ждет упорная, системная работа. Мир безальтернативен, и создание условий для доверия, совместной работы и активного контакта между людьми станет ключевым фактором успеха.

Особое значение имеет то, что в Азербайджане выросло целое поколение, прожившее в условиях войны и постоянной угрозы. Для них мир - не абстрактный термин, а реальная возможность строить будущее без страха и потерь. Азербайджанское общество сохранило внутреннюю устойчивость и стремление к развитию, видя в стабильности шанс для развития и укрепления независимости.

Работа по подготовке обществ к мирному сосуществованию, безусловно, имеет фундаментальное значение. Контакты гражданских обществ, экспертов, парламентариев, интеллигенции создают новые каналы коммуникации, снижают уровень недоверия и помогают видеть в соседях партнеров, а не врагов. Когда диалог становится частью общественной нормы, мир перестает быть декларацией и превращается в ощутимую реальность.

Для Азербайджана этот путь - осознанный выбор зрелого государства, уверенно смотрящего в будущее. Поддержка мира, развитие гуманитарных связей и укрепление доверия - не просто проявление доброй воли, а стратегическая линия, отвечающая интересам всего региона. Только в условиях стабильности и взаимопонимания Южный Кавказ может превратиться из арены противостояния в пространство совместного роста и процветания.

Главный редактор информационного сайта 1news.az Кямаля Мамедова, участница вышеуказанной встречи в Ереване, оценила ее как весьма конструктивную и результативную:

«В обществе могут возникать вопросы, что за эти десятилетия уже проводилось множество подобных встреч, когда представители гражданского общества, медиа и экспертного сообщества двух стран собирались для обсуждений. Однако эта встреча принципиально отличается от предыдущих. Прежде всего, она является непосредственной инициативой обеих сторон: представители гражданского общества Азербайджана и Армении ведут диалог напрямую, без участия третьих сторон.

Мы стали свидетелями того, как прямой двусторонний контакт лидеров наших стран без посредников ускорил процесс нормализации отношений. Это еще раз подтверждает, что в этом вопросе третьи стороны не нужны: мы лучше всех знаем проблемы, чувствительные моменты и вопросы, которые возникают между нами, и никто, кроме нас самих, не способен их решить. История показала, что вмешательство третьих сторон, включая Запад, зачастую было неискренним и лишь откладывало процесс, приводя к эскалации и конфликтам, которые обернулись потерями для обеих сторон. Возможно, многого из этого можно было бы избежать, если бы прямой контакт был налажен своевременно.

Представители гражданского общества выражают надежду на продуктивность этих встреч и рассчитывают внести свой вклад в продвижение мирной повестки. В дальнейшем ожидается подключение всё большего числа участников, чтобы процесс затронул более широкие слои населения и способствовал сближению двух обществ.

Особое внимание привлек организационный аспект визита. Был осуществлен прямой чартерный рейс из Баку в Ереван и обратно, полет продолжался около часа. Несмотря на отдельные инсинуации в армянском сегменте соцсетей о якобы «обходе» маршрута через Грузию, рейс прошел по плану, без каких-либо отклонений. Представители армянского аэропорта отметили, что последний раз азербайджанский самолет здесь приземлялся более 30 лет назад – и это действительно исторический момент.

Визит прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Несмотря на то, что место проведения «круглого стола» некоторое время держалось в секрете, в информационном поле все-таки появилась информация о визите азербайджанской делегации в Ереван. Но никаких провокаций не произошло. Никто не пикетировал отель, где находилась делегация, и организация мероприятия была на высоком уровне: безопасность азербайджанской стороны была полностью обеспечена.

В рамках визита также состоялась культурная программа: прогулка по центру Еревана и посещение Матенадарана прошли без каких-либо негативных инцидентов. Встреча с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном подтвердила приверженность обеих сторон продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление взаимопонимания и продвижение мирной повестки».

Встреча в Ереване стала важным сигналом для всего региона: Азербайджан и Армения демонстрируют готовность самостоятельно выстраивать диалог.

Процесс нормализации отношений только начинается, и впереди обе страны ждет упорная работа. Но уже сейчас очевидно: путь к стабильности и процветанию Южного Кавказа лежит через прямой диалог, совместные действия и формирование общественного консенсуса. Важно, что инициатива исходит от самих обществ и государств. Именно такой подход открывает реальные перспективы для долгосрочного мира, где прошлые конфликты уступают место сотрудничеству и общей ответственности за будущее поколений.