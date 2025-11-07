«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, навсегда вошла в историю Азербайджана как одна из ее самых славных и героических страниц.

В тот памятный день в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооружённых сил вдоль всей линии фронта Азербайджанская армия начала решительную контрнаступательную операцию, впоследствии получившую название «Железный кулак». Отечественная война завершилась исторической Победой, ознаменовавшей полное восстановление территориальной целостности нашей страны.

Великая Победа, одержанная под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вписана в летопись Азербайджана золотыми буквами и стала символом мужества, единства и силы азербайджанского народа.

В преддверии пятой годовщины Победы гостями 1news.az стали гази Отечественной войны - Рамин Ширинов и Кянан Гулиев.

«В то время мы даже не знали имён друг друга, - вспоминает Рамин Ширинов. - У каждого на форме была нашивка с его фамилией. Но наше единство было настолько сильным, что благодаря нашему народу, главе государства мы сплотились в «Железный кулак». В бою мы были друг другу как родные братья, сражались плечом к плечу. Последний шехид погиб у меня на руках, в Шуше. Когда мы шли на войну, нас было много, вернулись не все…»

Своими воспоминаниями поделился и Кянан Гулиев:

«Знаете, как говорят, война не бывает без шехидов. Мой боевой товарищ, солдат стал шехидом, погиб у меня на руках. Мамедов Алтун из Гянджи. Всё это очень тяжело. Сегодня мы испытываем и гордость, и скорбь. Мы гордимся, потому что земли, которые годами находились под вражеской пятой, освобождены. Скорбим - потому что потеряли сыновей, с которыми делили хлеб, вместе сидели в окопах».

Рамин Ширинов, рассказывая о моментах, тронувших его больше всего, акцентировал внимание на народной поддержке:

«Когда мы были в Гадруте, нам приходили посылки от простых людей. Каждый открывал свою, смотрел. И в каждой посылке были письма. Я вижу - все читают письма и расстраиваются, а кто-то даже плачет. Вокруг творится что-то невероятное. Я тоже взял одну посылку с письмом и начал читать. Дочитал до конца и вдруг осознал, что тоже плачу. Письмо прислал ученик первого «А» класса школы №123. Он писал: «Здравствуй, дядя солдат. Я знаю, что ты там переживаешь. Мы знаем, что вы сражаетесь ради нашего спокойствия. Мой папа говорит, что солдаты там сражаются ради нас, чтобы нас защитить. Я знаю, что вы победите».

Прошло много времени после того, как война закончилась. Как-то однажды я случайно нашёл то самое письмо в кармане. Нашел номер телефона школы, позвонил директору, купил подарок тому ребёнку, поехал и встретился с ним. Мы вместе с ним долго плакали... Этот ребёнок - мой герой».

По словам Рамина Ширинова, Победа Азербайджана стала результатом многолетней подготовки: «Готовились наши военные школы, академии, офицеры, спецназ. Наш спецназ – один из лучших и признанных в мире. Наши генералы во время войны не сидели в кабинетах, они были с нами в окопах, плечом к плечу.

Что это значило для нас - возрождение Азербайджана, нашего братства, единства».

Также Р. Ширинов затронул тот факт, что спустя 32 года азербайджанский самолёт совершил посадку в аэропорту Армении, и делегация из Азербайджана смело вышла, общалась и разговаривала. «Вы знаете, что это?» - продолжил он. - «Это наш гуманизм, наш настоящий национализм, наше стремление к миру. Мы не хотим вражды. Это доказывает всему миру, что мы - настоящие азербайджанцы».

Он добавил, что, будучи участником войны, не желает продолжения конфликта: «Я - участник войны. Но это не значит, что я хочу войны. Нет, мы хотим мира, мы хотим спокойствия, мы хотим, чтобы наши дети жили спокойно и были счастливы. Наша цель именно в этом».

Кянан Гулиев, завершая свой рассказ, подчеркнул, что именно в руках молодого поколения находится будущее страны, и от их знаний, трудолюбия и уважения к памяти шехидов зависит развитие сильного и независимого Азербайджана.

Рамин Ширинов в свою очередь также, подчеркнул важное значение патриотизма: «Каждый человек должен быть патриотом в своей сфере. Необязательно быть военным, чтобы служить Родине. Для военного – это свой путь, для врача – свой. Главное, что мы адресовали миру серьезный месседж, мы создали мировой бренд: Азербайджанский солдат. И этот бренд нам нужно всегда беречь».

Полная версия интервью представлена в нашем видео: