Министр здравоохранения Украины посетил выставку «Medinex 2025» - ФОТО

Находящийся с визитом в Азербайджане министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил выставку «Medinex».

Министр ознакомился с выставкой, посетил национальный стенд Украины, а также принял участие в двусторонней фармацевтической дискуссии под названием «От диалога к сотрудничеству: фармацевтические возможности Украины и Азербайджана».

В мероприятии также приняли участие представители министерства здравоохранения Украины, депутаты парламента и представители ведущих фармацевтических компаний этой страны. В ходе диалога участники обсудили перспективы совместных инвестиций, обмена технологиями и расширения деловых контактов между двумя странами.

Выставка проходт с 30 октября по 1 ноября 2025 года в Баку Экспо Центре.

Выставка «Medinex» проводится при поддержке Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ТƏBİB) и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Организаторами выставки являются компании «Caspian Event Organisers», а также её международные партнёры — «Caspian Event Management» и «ICA Events». Активную поддержку проекту оказывает Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Официальным банком выставки выступает ведущий корпоративный финансовый институт страны — PASHA Bank.

Подробная информация о «Medinex» доступна на официальном сайте www.medinex.az и в социальных сетях.