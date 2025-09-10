С 10 по 12 сентября Баку вновь станет центром глобальной водной повестки.

2-я Международная Выставка и Конференция «Водное Хозяйство» – «Baku Water Week» (Бакинская Водная Неделя) собрала в Баку Экспо Центре представителей государственных структур, международные компании, экспертов и профессиональных посетителей, представив в Азербайджане новейшие технологии и инновационные решения в области водного хозяйства.

Уменьшение водных ресурсов в мире и воздействие климатических изменений являются одними из самых серьёзных вызовов, стоящих перед человечеством. Для Азербайджана водная безопасность также является приоритетным направлением. Реализуемые государством проекты направлены на обеспечение устойчивого развития в этой сфере.

В последние годы в рамках неотложных мер, определённых Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, в стране были осуществлены важные проекты: обновление оросительных систем, строительство новых водохранилищ, восстановление ирригационных систем, внедрение технологий опреснения, в том числе пилотные проекты по опреснению воды Каспийского моря.

Именно в этом контексте «Baku Water Week» вносит вклад в применение технологических новинок и устойчивое управление в водном хозяйстве, привнося в страну новые решения, оборудование и передовые подходы.

Мероприятие создаёт условия для открытого диалога и практического сотрудничества в области водного хозяйства, которое имеет стратегическое значение для Азербайджана и региона. Бакинская Водная Неделя и в этом году готовится предложить реальные возможности и конкретные выгоды для местных и зарубежных участников.

Бакинская Водная Неделя проводится при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана. Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, говоря о Бакинской водной неделе, выразил надежду, что данное мероприятие создаст благоприятные условия для появления новых возможностей и установления взаимовыгодного сотрудничества:

«Я верю, что Бакинская Водная Неделя предоставит не только государственным структурам, но и частному сектору и специалистам возможность найти инновационные методы решения проблем на основе новых идей.

Бакинская Водная Неделя внесёт вклад в формирование новых инициатив и эффективных деловых связей, а также повысит эффективность управления водными ресурсами в нашей стране».

В «Baku Water Week» принимают участие около 70 компаний и делегаций, представляющих Австрию, Азербайджан, Беларусь, Великобританию, Венгрию, Германию, Индию, Израиль, Саудовскую Аравию, Сербию, Сингапур, Соединённые Штаты Америки, Турцию, Швейцарию и Швецию.

Генеральным спонсором «Baku Water Week» выступает одна из ведущих компаний Саудовской Аравии в области энергетики и водных технологий — «ACWA Power».

На выставке представлены разнообразные продукты и услуги: технологии анализа и лабораторного оборудования; банковские услуги; трубы и трубопроводное оборудование; технологии искусственного высева облаков; технологии защиты от наводнений и укрепление берегов; оборудование для дренажа; научно-исследовательские институты; гидротехнические сооружения; очистка питьевой воды; водоснабжение и канализация; строительная и буровая техника и оборудование для водоснабжения и водного хозяйства; технологии измерения, регулирования и контроля в водном хозяйстве; проектирование и строительство объектов водного хозяйства; информационно-коммуникационные технологии в водном хозяйстве; искусственный интеллект в управлении водными ресурсами; образование и научные исследования в сфере водного хозяйства; оросительные системы; технологии опреснения воды; системы отвода и очистки сточных и дождевых вод.

В рамках «Baku Water Week 2025» представлена насыщенная деловая программа. Ключевыми темами стали управление водными ресурсами, эффективное использование воды, глобальные климатические изменения, водная безопасность, инновационные подходы в водном хозяйстве, водная дипломатия, а также новые водные технологии и практики.

В первый день на презентационной зоне проходит презентации «Комплексные решения для водоочистки» и «Достижение гарантированного результата через комплексный инжиниринг объектов водоснабжения и водоотведения», кейс-сессия «Глобальное изменение климата: управление рисками засухи в Азербайджане», экспертная дискуссия «Текущее состояние Каспийского моря: проблемы и пути их решения», и сессия «Устойчивое управление сточными водами: на пути к целям COP29».

2-я Международная Конференция «Водное Хозяйство» - Вода для будущего: от дефицита к стратегии

11 сентября в рамках «Baku Water Week 2025» состоится 2-я Международная конференция по водному хозяйству, организованная Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. Как и в прошлом году, в Баку Экспо Центре будет представлена широкая и насыщенная программа с участием представителей государственных структур, международных организаций, руководителей частных компаний, а также ведущих отечественных и зарубежных экспертов. В конференции примут участие более 40 докладчиков из 10 стран.

В ходе мероприятия пройдут: пленарное заседание «Лидерство в управлении водными ресурсами: региональные и глобальные перспективы», панельные обсуждения «Водные стратегии: инфраструктура и цифровизация», «Инновационные подходы к управлению альтернативными источниками воды», «Водная дипломатия: трансграничное сотрудничество», «Устойчивое использование водных ресурсов: роль науки и инноваций».

В рамках конференции состоится церемония награждения команды-победителя конкурса «Hackathon».

Золотыми спонсорами 2-й Международной Конференции «Водное Хозяйство» выступают компании «AquaLink» и «Hydrolog».

6-й Каспийский водный инновационный форум

12 сентября, в третий день «Baku Water Week», пройдет 6-й Каспийский водный инновационный форум, организованный золотым спонсором мероприятия – компанией «AquaLink».

Форум, проходящий под девизом «Придаём ценность воде», подтверждает статус Бакинской Водной Недели как ключевой региональной площадки для встреч, сотрудничества, внедрения инноваций и международного диалога в сфере водных ресурсов. Программа форума включает четыре панельные дискуссии: «Преимущества внедрения передовых технологий водопользования», «Технологии и методы защиты окружающей среды», «Технологии переработки и их значение», «Применение инновационных технологий в управлении водными ресурсами». В мероприятии примут участие Государственное агентство водных ресурсов, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство экономики Азербайджана, а также международные компании более чем из 10 стран, ведущие научные и образовательные учреждения страны.

В течение трёх дней проведения «Baku Water Week» в фойе Баку Экспо Центра представлены макеты «Забухчайское водохранилище» – первое водохранилище в освобождённом Карабахе, водяное колесо «Шибер», Говсанская аэрационная станция, Бакинское водоснабжение, система водоснабжения «Огуз–Габала», также макеты по истории воды. Кроме того, в павильоне № 1 члены Инклюзивного общества «Ümid var» представили свои работы на тему «Baku Water Week 2025 глазами особенных».

В дополнение, в рамках «Baku Water Week» будут организованы B2B и B2G встречи, направленные на развитие сотрудничества между государственными структурами, частным сектором и инновационными стартапами. Они предоставят реальную платформу для обсуждения возможностей партнерства между местными и международными компаниями и госорганами.

Таким образом, «Baku Water Week 2025» внесёт вклад в расширение международного партнёрства Азербайджана в сфере водного хозяйства, станет платформой для привлечения в страну новых технологий и инноваций, а также откроет новые возможности для инвестиций и сотрудничества.

Организаторами «Baku Water Week» являются компания «Caspian Event Organisers», и ее международные партнеры «Caspian Event Management» и «ICA Events». Активную поддержку мероприятию оказывает Ассоциация Организаторов Выставок Азербайджана (ASTA).

Официальным банком Бакинской Водной Недели является ведущий корпоративный финансовый институт страны – «PASHA Bank».

Официальные гостиничные партнёры осенних выставок 2025 года — «Absheron Hotel Group», «Hilton Baku», «Radisson Hotel Baku», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City»; официальные партнёры-флористы — «Gloria Flowers» и «Buketeria»; официальный туристический партнёр — компания «Greenwich Travel Club»; а также среди других официальных партнёров — компании «AzExpoMontage LLC» и «Caspian Freight Services».

Подробная информация о «Baku Water Week» доступна на официальном сайте: www.bakuwaterweek.az.