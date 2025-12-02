 Издательский дом NARGIS открывает новую выставку «Winter in Azerbaijan» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Издательский дом NARGIS открывает новую выставку «Winter in Azerbaijan» - ВИДЕО

First News Media20:13 - Сегодня
Издательский дом NARGIS открывает новую выставку «Winter in Azerbaijan» - ВИДЕО

Приближается сезон Нового года, а вместе с ним возвращается и традиционный «Gingerbread City»! Выставка «Winter in Azerbaijan» откроет свои двери 1 декабря в Port Baku Mall. В этом году инсталляция вдохновлена полумесяцем и восьмиконечной звездой на флаге Азербайджана. Если хотите ощутить праздничное настроение, то не пропустите это событие!

Издательский дом NARGIS регулярно организует масштабные мероприятия, охватывающие различные сферы общественной жизни. Обычно проводимая в праздничные дни, эта выставка представляет миниатюрные модели бакинских достопримечательностей, а также атрибуты, связанные с азербайджанскими обычаями и традициями. Идея проекта принадлежит главному редактору журнала NARGIS, Ульвие Махмуд.

Выставку подготовят профессиональные кондитеры и архитекторы Азербайджана. Макет, выполненный в форме полумесяца и восьмиконечной звезды, отразит символы и богатое культурное наследие нашей страны. Особое внимание будет уделено международной презентации композиции, что станет сильным импульсом для популяризации нашей культуры за рубежом.

Команда NARGIS выражает благодарность ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ООО «Азерпочта», ЗАО «Бакинский метрополитен», Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Операционной компании «Baku City Circuit», службе доставки «Wolt», MasterCard, ООО «Push30», учебному центру «Miniboss Business School», ООО «Medsol», магазину «Kidsberry», учебному центру «Glodemia», ООО «iTicket», кафе «The Attack» и кафе-пекарне «a’Nanas» за оказанную поддержку.

Издательский дом NARGIS отмечает неоценимую помощь Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, который оказал важную поддержку в реализации этого масштабного проекта и сопровождал нас на этапе подготовки.

Команда NARGIS выражает также особую благодарность торговому центру Port Baku Mall за предоставленную площадку для проведения выставки", -

Официальное открытие выставки состоялось 1 декабря и продлится до 15 января 2026 года. Вход свободный.

