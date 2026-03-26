Общество

В Баку был открыт огонь по трем людям: есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:00 - Сегодня
В поселке Зиря Хазарского района Баку на вооруженный инцидент, в результате которого был убит 70-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), Джаваншир Мурадов (1959 г.р.) во время конфликта открыл огонь из охотничьего ружья, совершив покушение на убийство жителя поселка Мамедгусейна Амирова (1981). Однако, в результате выстрела погиб отец последнего - Вагиф Амиров (1956).

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозревыемый Дж. Мурадов был задержан, у него изъяли орудие преступления.

Инцидент произошел на почве личных отношений, по факту проводится расследование.

20:30

В поселке Тюркан района Хазар произошёл вооружённый инцидент

В результате инцидента один человек погиб, ещё один получил ранения и был доставлен в больницу, сообщает mussavat.

По информации Musavat.com, инцидент произошёл на территории дачного массива Тюркан-Зиря. Мужчина по имени Джаваншир открыл огонь из огнестрельного оружия по трем людям. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, другой получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. О состоянии раненого официальных данных пока нет. Ещё один человек скрылся с места происшествия.

Подозреваемый Джаваншир был задержан сотрудниками 1-го отдела полиции Хазарского района и привлечён к следствию. По факту происшествия начато уголовное дело в прокуратуре Хазарского района Хазар. Прокуроры и полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Причины происшествия и наличие предварительного конфликта между сторонами будут установлены в ходе следствия.

Задержанный является жителем поселка Туркан и давно проживает в этом районе. Он занимается в основном овцеводством и обосновался на территории, известной как сады Зиря-Тюркан.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить мотивы инцидента и всех участников вооружённого происшествия.

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40