В Баку был открыт огонь по трем людям: есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО

В поселке Зиря Хазарского района Баку на вооруженный инцидент, в результате которого был убит 70-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), Джаваншир Мурадов (1959 г.р.) во время конфликта открыл огонь из охотничьего ружья, совершив покушение на убийство жителя поселка Мамедгусейна Амирова (1981). Однако, в результате выстрела погиб отец последнего - Вагиф Амиров (1956).

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозревыемый Дж. Мурадов был задержан, у него изъяли орудие преступления.

Инцидент произошел на почве личных отношений, по факту проводится расследование.

20:30

В поселке Тюркан района Хазар произошёл вооружённый инцидент

В результате инцидента один человек погиб, ещё один получил ранения и был доставлен в больницу, сообщает mussavat.

По информации Musavat.com, инцидент произошёл на территории дачного массива Тюркан-Зиря. Мужчина по имени Джаваншир открыл огонь из огнестрельного оружия по трем людям. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, другой получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. О состоянии раненого официальных данных пока нет. Ещё один человек скрылся с места происшествия.

Подозреваемый Джаваншир был задержан сотрудниками 1-го отдела полиции Хазарского района и привлечён к следствию. По факту происшествия начато уголовное дело в прокуратуре Хазарского района Хазар. Прокуроры и полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Причины происшествия и наличие предварительного конфликта между сторонами будут установлены в ходе следствия.

Задержанный является жителем поселка Туркан и давно проживает в этом районе. Он занимается в основном овцеводством и обосновался на территории, известной как сады Зиря-Тюркан.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить мотивы инцидента и всех участников вооружённого происшествия.