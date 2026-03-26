В Азербайджан завезены опасные пчёлы

Из Узбекистана в Азербайджан завезён грузовик пчёл, заражённых клещом.

Президент Ассоциации пчеловодов Бадреддин Хасратов сообщил Trend, что в Азербайджан были завезены пчелиные семьи из Узбекистана. Сообщается, что эти пчёлы заражены клещом Tropilaelaps. В международной торговле пчелиные семьи, пакетные пчёлы и матки представляют высокий риск переноса заболеваний в другие страны.

«Эти клещи питаются личинками пчёл, из-за чего появляются слабые и деформированные пчёлы, распространяются вирусы, а семья быстро ослабевает и гибнет», — пояснил Гасратов.

Он отметил, что Ассоциация пчеловодов предпринимала все усилия, чтобы не допустить ввоза заражённых пчёл в Азербайджан.

«В Узбекистане клещ Tropilaelaps широко распространён. Страна на протяжении многих лет экспортировала пчёл в Россию, и заболевание распространялось там. В России запретили импорт, узнав о риске», — добавил он.

По его словам, несмотря на запреты, через различные каналы попытки ввоза пчёл из Узбекистана в Азербайджан продолжались, и в итоге грузовик с заражёнными пчёлами был доставлен.

«В данный момент грузовик находится в Исмайыллинском районе. Пчёлы, заражённые клещом Tropilaelaps, уже выгружены», — отметил Хасратов.

По данному вопросу Министерству сельского хозяйства Азербайджана уже направлен официальный запрос.