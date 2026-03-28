Когда прекратятся ливни в Баку? - ПРОГНОЗ

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 29 марта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди, местами интенсивные.

Отмечается, что из-за сильных осадков в отдельных районах полуострова не исключено сохранение подтоплений. Днём осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +8…+11 °C, днём +12…+17 °C. Атмосферное давление будет ниже нормы — 753 мм рт. ст., относительная влажность ночью — 90–95%, днём — 60–70%.

В регионах страны местами также ожидаются осадки, в горных районах — снег. В отдельных районах возможны интенсивные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит +6…+10 °C, днём +15…+20 °C, в горах ночью — −3…−7 °C, днём — от −2 до +3 °C.

Ночью и утром в отдельных горных районах возможен гололёд.