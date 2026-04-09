Политика

Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Литвы - ФОТО

First News Media20:00 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Литовской Республики Ингой Ругиниене.

Информацию об этом распространил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече состоялся обмен мнениями о существующих дружественных отношениях и перспективах развития взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Литвой. Было отмечено, что официальный визит премьер-министра Литвы в нашу страну является показателем намерения к еще большему расширению искренних отношений и сотрудничества, существующих между двумя государствами. Председатель Милли Меджлиса отметила, что исторически сложившиеся связи между Азербайджаном и Литвой и дружественные отношения между народами создают прочный фундамент для развития двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы было подчеркнуто, что взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, а также политический диалог играют важную роль в расширении сотрудничества.

Отметив, что подписанные между странами документы создают прочную правовую базу для взаимодействия, спикер Сахиба Гафарова довела до внимания важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы. В ходе беседы была отмечена необходимость развития экономических и торговых связей в соответствии с имеющимся потенциалом, подчеркнуто наличие дополнительных возможностей в этом направлении.

Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, председатель Милли Меджлиса отметила, что связи в области образования и культуры играют важную роль в углублении отношений между народами. С удовлетворением было подчеркнуто, что в настоящее время в высших учебных заведениях Литвы обучается большое количество азербайджанских студентов, а также проводятся взаимные культурные мероприятия.

На встрече была затронута значимость межпарламентского сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто, что взаимные визиты и деятельность рабочих групп по межпарламентским связям вносят вклад в развитие диалога между законодательными органами. Речь, в частности, шла о важности углубления сотрудничества между профильными комитетами парламентов.

Премьер-министр Литовской Республики Инга Ругиниене выразила благодарность за искренний прием. Отметив, что ее страна придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, гостья довела до внимания важность сотрудничества в сферах экономики, гуманитарных вопросов, обороны и безопасности.

Отметив, что она является членом группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Литвы, И. Ругиниене затронула роль парламентов в развитии двусторонних отношений стран и подчеркнула значимость расширения деятельности рабочих групп и поощрения взаимных визитов.

После встречи состоялось ознакомление с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса и созданным в фойе парламента Уголком Победы.

В завершение было сделано фото на память.

