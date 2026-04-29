Азербайджанская делегация прибыла из Баку в Ереван - ОБНОВЛЕНО

Делегация Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым прибыла с визитом в Армению.

Как сообщает Report, самолет уже совершил посадку в аэропорту Еревана.

11:00

Азербайджанская делегация прибыла в Ереван из Баку, информацию Sputnik Армения подтвердили в Комитете гражданской авиации.

Отметим, что в аэропорту «Звартноц» был замечен самолет AZAL. Фотографию опубликовал «Пятый канал».

Кто именно прибыл из Баку, в КГА не уточнили.