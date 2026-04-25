Зеленский: Азербайджан и Украина подписали 6 документов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании шести документов в рамках рабочего визита в Азербайджан.

Об этом Владимир Зеленский сообщил 25 апреля в Габале в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сегодня мы подписали 6 документов. Наши делегации обязательно проведут обмен мнениями, связанными с их деталями. Среди сегодняшних направлений первостепенное значение имеет безопасность. Что касается роста в оборонной промышленности, то Украина, исходя из условий войны, продемонстрировала силу сопротивления, и мы хотели бы поделиться своими экспертными знаниями. Сегодня наши специалисты находятся в Азербайджане, оказывают поддержку азербайджанским коллегам. Мы намерены и дальше продолжать это партнерство и приступить к совместному производству".