Мехрибан Алиева оказала поддержку Нурани, страдающей онкологическим заболеванием

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева оказала поддержку заслуженной журналистке Азербайджана Тофигаханум Касымовой, страдающей онкологическим заболеванием.

Тофигаханум Касымова, более известная под псевдонимом Нурани, на данный момент находится в коме.

На протяжении многих лет материалы Нурани публикуются в десятках азербайджанских и зарубежных СМИ. Основными направлениями ее деятельности являются геополитика, политические процессы и вопросы, связанные с Южным Кавказом.