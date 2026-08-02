Муса Гасымлы: Освобождение Карабаха и Зангезура стало историческим событием для тюркского мира

Освобождение Карабаха и Восточного Зангезура от оккупации стало не только восстановлением территориальной целостности Азербайджана, но и историческим событием, вознесшим весь тюркский мир.

Об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы на церемонии открытия VII Летнего лагеря диаспорской молодежи в Зангилане.

Он отметил, что диаспорская молодежь должна глубоко знать исторический путь страны и доносить до мира разницу между разрушениями периода оккупации и нынешним созиданием. М.Гасымлы напомнил, что передача Зангезура Армении в 1920 году имела целью разорвать сухопутную связь между Турцией и тюркским миром. Он подчеркнул, что возвращение Гейдара Алиева к власти в 1993 году, Горадизская операция и "Контракт века" заложили основу Победы в 44-дневной Отечественной войне. По его словам, масштабы восстановительных работ за счет собственных ресурсов страны являются редким примером в мировой практике, и призвал молодежь активно защищать национальные интересы за рубежом.

Источник: Trend