В Азербайджане внедрят автономный транспорт - установлен размер госпошлины

В Азербайджане определены правила регулирования и обязательства операторов автономных транспортных средств.

Соответствующие изменения в ряд законов утвердил Президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно закону, для осуществления физическими и юридическими лицами деятельности в качестве операторов им будут выдаваться свидетельства сроком на 5 лет. За оказание услуги по выдаче свидетельства на операторскую деятельность установлена госпошлина в размере 20 манатов.

В стране будут созданы центры дистанционного управления, а данные, формируемые в процессе эксплуатации, будут передаваться в государственную информационную систему в режиме реального времени. Переданная информация будет регистрироваться и подлежать хранению и защите операторами в течение 6 месяцев.

Согласно изменениям, в законодательство для правового регулирования автономной транспортной среды (в сферах торгового мореплавания, авиации, железнодорожного транспорта, метро, трамвайного и автомобильного транспорта) введены такие понятия, как «автономное транспортное средство», «оператор» и «центр дистанционного управления».

Кроме того, законодательно закреплены высокий и полный уровни автоматизации управления.

Определены понятия автономного транспортного средства, его оператора, центра дистанционного управления и автоматизированной системы управления, требования к ним, а также обязанности оператора и собственника (владельца) транспортного средства.

В законе отмечается, что автономное транспортное средство сможет эксплуатироваться на территории, определенной уполномоченными государственными органами, только после прохождения государственной регистрации.

Также физическое или юридическое лицо сможет осуществлять деятельность в качестве оператора только после получения соответствующего свидетельства. От оператора потребуется контролировать функционирование автоматизированной системы управления во время эксплуатации, оперативно вмешиваться при возникновении угроз безопасности, обеспечивать хранение и защиту данных, связанных с эксплуатацией, а также незамедлительно информировать соответствующие государственные органы в случае возникновения инцидентов или аварий.

Наряду с этим, предусмотрены меры по оценке эффективности автоматизированных систем управления автономных транспортных средств в рамках регуляторной тестовой среды (песочницы), а также ответственность собственника (владельца) или эксплуатанта транспортного средства за ущерб, причиненный в результате его эксплуатации.