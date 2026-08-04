Глава МИД: Когда вожу машину, я иногда пользуюсь АЗС SOCAR в Швейцарии
Автозаправочные станции Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) пользуются популярностью в Швейцарии.
Как сообщает 1news.az, об этом глава МИД Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис сказал в Баку на брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Министр отметил, что пользуется услугами АЗС SOCAR, когда водит машину.
"SOCAR - хорошо известная компания в Швейцарии. Когда я сам вожу машину, то иногда также пользуюсь ее заправочными станциями, потому что в некоторых местах это одни из самых распространенных станций в Швейцарии. У нас есть заправочные станции почти со всего мира, из очень многих стран", - сказал Кассис.
519