Глава МИД: Когда вожу машину, я иногда пользуюсь АЗС SOCAR в Швейцарии

Автозаправочные станции Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) пользуются популярностью в Швейцарии.

Как сообщает 1news.az, об этом глава МИД Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис сказал в Баку на брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министр отметил, что пользуется услугами АЗС SOCAR, когда водит машину.

"SOCAR - хорошо известная компания в Швейцарии. Когда я сам вожу машину, то иногда также пользуюсь ее заправочными станциями, потому что в некоторых местах это одни из самых распространенных станций в Швейцарии. У нас есть заправочные станции почти со всего мира, из очень многих стран", - сказал Кассис.