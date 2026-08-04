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МИД: Джейхун Байрамов и Иньяцио Кассис обсудили широкий круг вопросов - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:53 - Сегодня
МИД: Джейхун Байрамов и Иньяцио Кассис обсудили широкий круг вопросов - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу в расширенном формате со швейцарским коллегой, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассисом.

Об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети "Х".

Отмечается, что стороны обсудили двустороннюю повестку Азербайджана и Швейцарии, приоритеты председательства Швейцарии в ОБСЕ, текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в регионе, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министры также отметили, что в следующем году Азербайджан и Швейцария отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению экономического сотрудничества, в том числе посредством деятельности совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны отметили роль энергетики, как одного из ключевых направлений двусторонних экономических отношений. В этой связи успешная деятельность SOCAR Energy в Швейцарии названа важным примером взаимовыгодного сотрудничества.

Министры также обсудили приоритеты Швейцарии в качестве действующего председателя ОБСЕ. Азербайджан приветствовал акцент председательства на науке и дипломатии, инновационных технологиях, управлении водными ресурсами, энергетической безопасности и цифровой безопасности, подчеркнув важность этих направлений в решении современных вызовов.

Касаясь процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, Байрамов проинформировал своего коллегу о текущем этапе мирного процесса, фактически установившемся мире между двумя странами и предпринятых мерах по укреплению доверия.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, на Ближнем Востоке и другим региональным и международным вопросам безопасности.

11:38

Началась встреча тет-а-тет министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с членом Федерального совета Швейцарской Конфедерации, руководителем Федерального департамента иностранных дел и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.

Об этом министерство иностранных дел сообщило на своей странице в социальной сети X.

Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией, вопросы региональной и международной повестки, а также взаимодействие в рамках ОБСЕ.

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