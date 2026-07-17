Зеленский освободил от должности чиновника азербайджанского происхождения

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля уволил имеющего азербайджанское происхождение Тимура Ткаченко (Мамедова) с должности начальника Киевской городской военной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Т.Ткаченко руководил Киевской городской военной администрацией с 31 декабря 2024 года. До этого он работал в районных администрациях Киева, возглавлял департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации.