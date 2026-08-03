«Никто не может нам помешать, никто не может нас остановить». Со дня операции «Возмездие» минует 4 года

Сегодня проходит 4 года со дня операции «Возмездие», блестяще проведенной Азербайджанской армией в ответ на армянские провокации.

3 августа 2022 года члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен Российский миротворческий контингент (РМК), в очередной раз грубо нарушили положения трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года.

В результате террористическо-провокационных действий против подразделений Азербайджанской армии наш военнослужащий солдат Кязымов Анар Рустам оглу стал шехидом.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кяльбаджарского и Лачинского районов и создать там новые боевые позиции.

В ходе ответной операции «Возмездие», проведенной подразделениями Азербайджанской армии, высота Гырхгыз, а также высота Сарыбаба и ряд других стратегически доминирующих высот вдоль Карабахского хребта Большого Кавказа были взяты под контроль.

Как сообщило Министерство обороны Азербайджана, в рамках операции были разрушены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, нанесен авиаудар по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена живая сила, несколько гаубиц Д-30, военно-транспортных средств и крупная партия боеприпасов армянских незаконных вооруженных формирований.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, характеризуя операцию «Возмездие», заявил, что Азербайджан отомстил за нашего шехида, строго наказал противоположную сторону: «Все увидели и должны видеть, что кровь наших шехидов не осталась на земле».

Глава государства подчеркнул, что длившаяся несколько часов операция «Возмездие» была карательной мерой. Он отметил, что кровь азербайджанского шехида дорого обошлась врагам и они не должны об этом забывать. «Если подобная провокация будет совершена еще раз, ответ будет таким же. Никто не может нам помешать, никто не может нас остановить», - заявил Президент Ильхам Алиев.