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Политика

Министр: ОБСЕ может оказать Азербайджану поддержку в сфере разминирования

First News Media14:18 - Сегодня
Министр: ОБСЕ может оказать Азербайджану поддержку в сфере разминирования

Загрязнение минами освобожденных от оккупации территорий является одним из самых серьезных вопросов для нашей страны.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.

«По последним статистическим данным, после Второй Карабахской войны число погибших, раненых, а также потерявших жизнь и здоровье людей уже превысило 430 человек. Начиная с 2020 года, а также и до этого, на территории страны проводились масштабные работы по разминированию. Однако, естественно, после освобождения территорий мы столкнулись с проблемой совершенно иного масштаба. Вся основная часть работ выполняется непосредственно Азербайджанским государством. В первую очередь следует отметить ANAMA (Агентство по разминированию). Однако, помимо этого, к данному процессу также привлечены Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям и ряд частных компаний. Несмотря на это, основное бремя лежит именно на Азербайджанском государстве».

ОБСЕ как международная организация, обладающая опытом в вопросах мин и неразорвавшихся боеприпасов, может оказать Азербайджану поддержку в этой сфере, сказал министр.

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