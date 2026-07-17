Страдающая онкологическим заболеванием заслуженная журналистка Азербайджана Тофигаханум Касымова, более известная под псевдонимом Нурани, вышла из комы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на публикации в социальных сетях, состояние здоровья журналистки остается тяжелым.

Отметим, что ранее стало известно о том, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева оказала поддержку заслуженной журналистке.

На протяжении многих лет материалы Т.Касымовой (Нурани) публикуются в десятках азербайджанских и зарубежных СМИ – подчеркнем, что основными направлениями ее деятельности являются геополитика, политические процессы и вопросы, связанные с Южным Кавказом.