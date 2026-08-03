В Азербайджане на диких пляжах извлекли тела 40 утонувших

На пляжах, контролируемых Государственной службой по надзору за маломерными судами и спасанию на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям, с начала пляжного сезона 2026 года и по сегодняшний день не зафиксировано ни одного смертельного случая.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, за указанный период водолазы-спасатели Службы спасли 55 человек, оказавшихся под угрозой утопления.

Отмечается, что водолазами-спасателями Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасанию на водах МЧС на неконтролируемых (необорудованных) пляжных территориях были обнаружены, извлечены из воды и переданы по назначению тела 40 утонувших человек.

Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению с призывом не использовать неконтролируемые водоемы, не предназначенные для купания.