Обнаружено тело утонувшего мальчика, поиски тела его брата продолжаются - ОБНОВЛЕНО

Информация о том, что в поселке Бузовна Хазарского района города Баку на неконтролируемом участке моря, в 1,3 км от ближайшего пункта спасения на водах, тонут 3 человека, поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы данного ведомства, в связи с полученной информацией к поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате осуществленных мер гражданка Гамидова Айсель Рафиг гызы, 2009 года рождения, была спасена: ей оказали первую помощь и передали по назначению. Тело Гамидова Али Рафиг оглу, 2014 года рождения, было обнаружено на берегу.

В настоящее время продолжаются поиски другого гражданина - Гамидова Руслана Рафиг оглы, 2004 года рождения, который, как предполагается, утонул в море.

Будет предоставлена дополнительная информация.

10:13

Трагический инцидент произошел на побережье моря в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

Двое молодых людей, приехавших из Москвы для участия в свадьбе родственников, утонули во время купания в не предназначенном для этого месте, сообщил блогер Салех Насиров.

По словам очевидцев, группа из четырех человек - две сестры и их двоюродные братья - отправилась на отдых к морю. Купание происходило на скалистом участке побережья, несмотря на неоднократные предупреждения спасателей об опасном рельефе дна и наличии сильных подводных ям.

В какой-то момент отдыхающие начали тонуть. Находившимся поблизости людям удалось спасти одну из девушек.

Ей потребовалась экстренная первая помощь прямо на берегу. Однако спасти двоих братьев - 11 и 22 лет - не удалось.

По словам Салеха Насирова, тела утонувших братьев пока не обнаружены.