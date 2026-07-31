Врачебная ошибка или опасный препарат? Что стоит за осложнениями после ботокса

Каждая женщина мечтает сохранить красоту и молодость как можно дольше, и ради этого мы готовы прибегнуть к самым разным методам.

Порой желание отсрочить старение настолько сильно, что мы безоговорочно верим рекламным роликам в сети, где люди с идеальными лицами и телами, отретушированными в фотошопе или сгенерированными искусственным интеллектом. В погоне за этим идеалом женщины вслепую идут на риск: ложатся под нож и соглашаются на уколы красоты.

В последние дни в соцсетях буквально вирусятся видеоролики девушек, ставших жертвами некачественного ботокса или ошибок косметологов.

Так, блогер Джейран заявила о серьёзных проблемах со здоровьем после процедуры. В своём видеообращении она рассказала, что у неё фактически отнялась рука:

«Четыре дня назад я сделала ботокс в область подмышек. Когда говорю, появляется одышка. Не могу опустить руку - она потеряла чувствительность и подвижность. Пальцы двигаются, но сама рука абсолютно бессильна. Из-за стресса я не сплю по ночам уже четыре дня. Задыхаюсь, не могу разогнуть руку. Нельзя так насмехаться над здоровьем людей...»

Ещё одна пострадавшая - блогер Афет Гулузаде - поделилась схожей историей. На своей странице она рассказала, что после ботулинотерапии её состояние резко ухудшилось: появились проблемы с речью, жеванием и движениями.

«Делаете ботокс, а через неделю начинается: глаз закрывается, руки не работают, пальцы не двигаются, невозможно жевать, появляется одышка. И при этом ставят неверный диагноз. В таких случаях нужно обращаться в токсикологию - это отравление. Если же время упущено, следует идти к невропатологу. Я и сама не могла говорить. Мне ставили диагнозы «паралич», «инсульт». Сколько капельниц мне переставили! Я пострадала и материально, и морально. Благодаря лечению постепенно прихожу в себя».

При этом Афет Гулузаде считает, что вины самих косметологов в произошедшем нет:

«Виноват не косметолог. Причина - в препаратах, которые завозят в страну. Мне приходит огромное количество сообщений на эту тему. Ещё одна женщина написала, что прошла множество обследований, включая МРТ. Препараты, завезённые в мае, оказались некачественными. С этой проблемой столкнулись пациенты многих известных косметологов. Есть люди, которые лечатся от этого месяцами».

Однако проблема некачественного или некорректно введённого ботокса выходит далеко за пределы Азербайджана.

В Турции жительница Стамбула Идил Кетен, готовившаяся к свадьбе, сделала процедуру на дому у человека по имени К. М. А., представлявшегося врачом. Ранее она уже делала у него коррекцию губ. Но спустя 9 дней после инъекций ботокса у девушки начало опускаться левое веко.

Когда Идил обратилась к врачу, тот заявил, что это «инфекция». Однако в больнице, куда она позже обратилась, диагноз поставили быстро: птоз века возник из-за того, что препарат ввели не в ту мышцу, и восстановление займёт до полугода.

Девушка обратилась с заявлением в полицию и требует возмещения ущерба:

«У него нет ни клиники, ни официального места работы. Я продолжаю искать способы лечения, но теперь в этой сфере уже никому не могу доверять. Когда я с ним связалась, он нелепо ответил: «В глаз попала инфекция или же это совпало с простудой. Дело в этом. Не думаю, что это из-за ботокса». Он также утверждал, что является врачом общей практики из России, но для легальной работы в Турции ему нужно проучиться ещё два года. Однако, по его словам, он и так всё умеет, поэтому доучиваться не видит смысла и принимает пациентов прямо на дому».

Похожий случай произошёл и в России. Ведущая Аня Лулу столкнулась с тяжёлыми последствиями после косметологической процедуры, из-за которых не может появляться в кадре. На протяжении 20 лет она страдала от мигреней и обратилась в клинику, где ей предложили процедуру ботулинотерапии стоимостью 50 тысяч рублей для расслабления мышц.

Пациентке ввели 200 единиц препарата «Релатокс», однако спустя несколько дней веко полностью потеряло тонус и опустилось, перекрыв глаз. Чтобы видеть, ведущей приходится приклеивать веко пластырем к брови. В клинике признавать ответственность отказались, сославшись на подписанные документы с рисковыми оговорками, и пообещали лишь внутреннюю проверку. Теперь её карьера на ТВ под угрозой.

Все эти истории наводят на тревожный вывод: рынок заполонила некачественная продукция, а ошибки при введении ботулотоксина калечат женщин по всему миру.

Чтобы выяснить правовую сторону вопроса, правила ввоза и сертификации данных препаратов в Азербайджане, мы направили запрос в Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана.

В ответ на наш запрос из ведомства сообщили, что в 2025–2026 годах в Азербайджан импортировались лекарственные средства с действующим веществом «BOTULINUM TOXIN TYPE A» исключительно производства Республики Корея. В Государственном реестре также зарегистрированы препараты этого типа только корейского производства: «В 2026 году был ввезён препарат под торговым наименованием «Fortoks 100 Unit/vial лиофилизат для приготовления раствора для инъекций». До 23 июня текущего года в страну было доставлено 2050 единиц данного лекарственного средства».

Как отметили в ЦАЭ, в последний раз лекарственное средство с содержанием Clostridium botulinum toxin type A было официально импортировано в Азербайджанскую Республику в июне 2026 года. Что касается информации, распространяемой в социальных сетях, то идентификация упоминаемого там продукта не представляется возможной, так как не указаны его торговое наименование, производитель и номер серии: «На сегодняшний день в Центр аналитической экспертизы не поступало никаких официальных обращений или подтверждённых данных относительно качества и безопасности зарегистрированных и официально ввезённых в страну препаратов с содержанием Clostridium botulinum toxin type A. При импорте в страну данные препараты проходят экспертизу в соответствии с требованиями законодательства, и в ходе лабораторного контроля никаких несоответствий по проверяемым показателям качества выявлено не было».

В сообщении Центра аналитической экспертизы также отмечается, что, если у граждан или медицинских специалистов возникнут сомнения или жалобы относительно качества используемого препарата, ведомство готово на основании обращения бесплатно провести лабораторный анализ официально ввезённого в страну лекарственного средства и предоставить результаты заявителю.

Кроме того, в Центре напомнили о возможности самостоятельной проверки:

«Граждане могут легко проверить, прошёл ли используемый препарат ими препарат ботокса государственную регистрацию в Азербайджанской Республике. Для этого достаточно зайти на портал pharma.az в раздел «Поиск лекарственных средств» (Dərman vasitələrinin axtarışı) и ввести торговое наименование препарата. Если лекарственное средство зарегистрировано, его регистрационные данные, производитель и другая информация отобразятся в системе».

Отмечается, что при необходимости гражданин также имеет право запросить информацию об используемом препарате непосредственно в медицинском учреждении, где проходит лечение.

А за профессиональным комментарием о медицинских рисках, симптомах отравления и способах реабилитации мы обратились к эксперту - врачу-дерматологу Диане Мамедовой.

По словам врача, самые тяжёлые последствия связаны с тем, что ботулотоксин может распространиться за пределы зоны инъекции и вызвать ботулиноподобный синдром. Это состояние, при котором нарушается передача нервных импульсов к мышцам. Конкретно это может проявляться так:

выраженное опущение век и невозможность полностью открыть глаза;

двоение в глазах и нарушение зрения;

нарушение глотания, когда человеку трудно пить воду или есть;

осиплость голоса и нарушение речи;

слабость мышц шеи, из-за которой трудно держать голову;

слабость в руках и ногах;

затруднение дыхания из-за поражения дыхательных мышц.

«В наиболее тяжёлых случаях возможно развитие дыхательной недостаточности, требующей госпитализации, наблюдения в стационаре и иногда искусственной вентиляции лёгких.

Если препарат контрафактный, дополнительно возрастает риск инфекционных осложнений (абсцесс, флегмона, воспаление мягких тканей), а также непредсказуемой дозы токсина, из-за чего эффект может быть значительно сильнее и опаснее ожидаемого», - отметила Д.Мамедова.

По словам врача, быстро нейтрализовать или вывести ботокс из организма невозможно. Если токсин уже подействовал на нервные окончания, отменить его действие нельзя: «При тяжёлых осложнениях применяют госпитализацию, наблюдение, поддержку дыхания и глотания, а в отдельных случаях при подозрении на системный ботулизм - ботулинический антитоксин, который эффективен только на ранних этапах, до связывания токсина с нервными окончаниями. Поэтому при нарушении дыхания, глотания или выраженной мышечной слабости нужна срочная медицинская помощь».

Врач-дерматолог также добавила, что перед процедурой пациент должен обратить внимание на три вещи: препарат, врача и клинику, попросить показать оригинальную упаковку препарата; проверить название производителя, срок годности и целостность упаковки; убедиться, что препарат зарегистрирован в стране; попросить, чтобы препарат открыли и развели при пациенте; делать процедуру только у врача с медицинским образованием и в лицензированной клинике: «Если врач отказывается показывать препарат или упаковку, это серьёзный повод отказаться от процедуры».

Послесловие…

Мораль сей басни такова: красота не должна стоить здоровья, а тем более жизни. Желание сохранить молодость вполне естественно, но в мире, где рынок переполнен контрафактом, а под видом профессионалов часто скрываются дилетанты, главными защитниками пациента становятся его собственная бдительность и разумный подход.