Умерла Светлана Маслякова

В возрасте 78 лет умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова.

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате - скончалась Светлана Анатольевна Маслякова. Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам» - отмечается в сообщении международного союз КВН.

Напомним, что Светлана Маслякова являлось женой создателя и многолетнего ведущего КВН Александра Маслякова, который умер в 2024 году в возрасте 82 лет.

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Названа причина смерти Александра Маслякова