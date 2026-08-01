Президент Украины вновь призвал союзников усилить противоракетную оборону

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что в ночь на 1 августа украинским силам удалось перехватить лишь одну из 27 российских баллистических ракет из-за нехватки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

По словам Зеленского, в ночь на 1 августа российские войска выпустили по территории Украины 35 ракет различных типов, включая 27 баллистических, а также 185 ударных беспилотников.

«Главной целью был Киев. Удары также наносились по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. Только одну баллистическую ракету этой ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для Patriot», — заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что дефицит средств противоракетной обороны позволяет России продолжать подобные атаки.

«Очень важно, чтобы партнеры услышали: эти средства нужны не где-то на складах на случай возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с противоракетной обороной спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам», — отметил Зеленский.

Ранее Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 1 августа Россия атаковала территорию страны 35 ракетами различных типов и 185 беспилотниками. Основным направлением удара, по данным украинской стороны, стала Киевская область.