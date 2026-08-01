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Греция, Франция, Испания и Турция продолжают борьбу с масштабными лесными пожарами

First News Media14:58 - Сегодня
Греция, Франция, Испания и Турция продолжают борьбу с масштабными лесными пожарами

В Греции сохраняется максимальный («красный») уровень пожарной опасности из-за многочисленных лесных пожаров, охвативших разные регионы страны.

Сложная ситуация наблюдается и на юге Франции, где вспыхнул новый крупный очаг. Одновременно с аномальной жарой и пожарами продолжают бороться Испания и Турция. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на европейские службы гражданской обороны.

Греция: максимальная опасность и эвакуации

В большинстве регионов Греции, включая Аттику и столичный регион, объявлен «красный» уровень пожарной опасности. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется примерно в 60 километрах к северо-западу от Афин, где фронт огня растянулся на несколько километров. Сотни людей были эвакуированы морем с помощью береговой охраны.

Ещё один крупный пожар возник к западу от Афин. Из-за угрозы распространения огня власти провели эвакуацию жителей пригорода Дасос (Haidari / Ano Dasos). По данным пожарной службы Греции, борьба с огнём продолжается как минимум в 73 районах страны, включая Пелопоннес и остров Крит.

На Крите в последние дни огонь охватил значительные территории, уничтожив тысячи гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. Ранее при тушении пожаров на острове и материковой части страны погибли пожарные. Сильный ветер существенно осложняет работу наземных подразделений и авиации.

Франция: новый очаг в департаменте Вар

Во Франции новый лесной пожар вспыхнул в департаменте Вар (между Марселем и Каннами). Из-за стремительного распространения огня были эвакуированы около 2,5 тысячи человек. За несколько часов пламя уничтожило около 1 тысячи гектаров леса. В тушении задействованы более 720 пожарных, а также авиация.

Ранее в конце июля масштабные пожары в юго-западной Франции (особенно в регионе Жиронда) привели к эвакуации десятков и сотен тысяч людей. Ситуация там постепенно стабилизировалась, однако новый очаг на юге страны вновь потребовал значительных сил.

Испания и Турция

В Испании продолжается борьба с лесными пожарами на фоне аномальной жары. В последние недели огонь охватил значительные территории в разных регионах страны, включая центральные и восточные провинции. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

В Турции активные пожары фиксируются в западных и южных провинциях (включая Анталью и Муглу). Власти проводят эвакуации и закрывают отдельные участки дорог. Экстремальная жара и сильные ветры способствуют быстрому распространению огня.

По оценкам экспертов и европейских служб, учащение и усиление природных катастроф в Южной Европе связано с последствиями климатических изменений: длительными периодами засухи, рекордными температурами и сильными ветрами. Европейский союз оказывает поддержку пострадавшим странам через механизм гражданской защиты, направляя дополнительные силы и авиацию.

Ситуация остаётся динамичной. Власти Греции, Франции, Испания и Турции призывают жителей и туристов строго соблюдать правила пожарной безопасности и следить за официальными предупреждениями.

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