Мадрид ответил на призывы исключить Испанию из Шенгена после событий в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил реакцию ряда европейских стран на миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута, назвав их позицию «эгоистичной, поляризующей и неправомерной».

В письме руководству Евросоюза Санчес призвал созвать экстренную встречу министров внутренних дел ЕС. По его словам, пока большинство стран поддержали Мадрид, отдельные государства начали критиковать Испанию и даже призвали временно исключить ее из Шенгенской зоны. Санчес подчеркнул, что Сеута не входит в Шенгенскую зону, поэтому подобные требования не имеют юридической силы.

Он также отметил, что испанские власти оперативно восстановили контроль на границе, оказали гуманитарную помощь и вернули практически всех нелегально проникших мигрантов обратно в Марокко, предотвратив их продвижение вглубь Европы.