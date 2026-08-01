Иран пригрозил США ужесточением ограничений в Ормузском проливе

Воинственная политика США в Ормузском проливе приведет к усилению Тегераном ограничений на этом маршруте и закрытию других проливов и стратегических узлов, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Бакер Золькадр, передает IRIB News.

«Продолжение морской блокады и разжигания войны со стороны американского режима приведет как к усилению ограничений в Ормузском проливе, так и к закрытию других проливов и стратегических узлов», — сказал Золькадр.

Он добавил, что мировая экономика, энергетические рынки, а также избиратели в США «заплатят за эту сцену», напомнив о росте цен на бензин в Штатах.