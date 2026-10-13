Фархад Мамедов: Целью национальной идеи азербайджанства должен стать абсолютный суверенитет

Определение абсолютного суверенитета как цели национальной идеи азербайджанства на современном этапе необходимо для полноценного государственного и национального строительства. Об этом пишет заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов.

По его словам, на протяжении длительного времени целью национальной идеи были освобождение оккупированных территорий, восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики. Эта цель была достигнута в 2020 и 2023 годах, а азербайджанство выполнило функцию объединения общества вокруг общенациональной цели.

Ф. Мамедов отмечает, что Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях указывал на единство азербайджанского народа и на вытекающие из этого единства возможности власти противостоять внешнему давлению.

Современный исторический период, по оценке автора, характеризуется распадом системы международных отношений и крушением всех возможных механизмов сдерживания и баланса. Геополитические потрясения станут непреодолимым препятствием в последующие десятилетия, традиционные военно-политические и экономические блоки переживают внутренний кризис, а международные транспортно-логистические маршруты, ранее казавшиеся незыблемыми, превратились в пространство войны и противостояния. Все это побуждает страны повышать ответственность за свою географию, и происходит процесс, который можно назвать возвращением суверенитета.

Малые и средние государства вынуждены сталкиваться с давлением геополитических центров силы, которое принимает характер информационных атак, идеологических диверсий и прямой агрессии. Суверенитет имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности государства, общественного единства, возможности выбирать собственный путь развития и сохранения идентичности, пишет Ф. Мамедов.

Он указывает, что Президент Азербайджана сравнивает идеологическую безопасность с физической, поскольку атаки идеологического содержания направлены на раскол общества и противопоставление одной социальной группы другой. Такой подход противоречит национальной идее азербайджанства.

Механизмы и инструменты реализации этой цели, по мнению автора, должны быть осмыслены экспертными кругами Азербайджана и обогащены содержанием и понятиями. Внутреннее единство азербайджанского общества является гарантией стабильности, без которой достижение целей национального развития невозможно.