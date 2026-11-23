Состоялась встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены широкий спектр вопросов азербайджано-итальянских отношений, текущее состояние и перспективы стратегического партнерства, а также основные региональные и международные вопросы.

Министры особо подчеркнули высокий уровень политического диалога, основанного на документах о стратегическом партнерстве, подписанных в 2014 и 2020 годах.

Особое внимание было уделено расширению экономических и торговых связей. Отмечено, что в 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 12 млрд долларов США, а Италия остается основным торговым партнером Азербайджана. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и высоких технологий. Также были положительно оценены итоги Азербайджано-итальянского бизнес-форума, состоявшегося в Баку.

Министры подчеркнули роль Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов в Италию, стратегическое значение Южного газового коридора и Трансадриатического газопровода (TAP), а также расширяющуюся деятельность SOCAR на энергетическом рынке Италии.

Джейхун Байрамов рассказал о возможностях, открывающихся для итальянских компаний благодаря развитию Среднего коридора, транспортной и логистической инфраструктуры, а также реализации проектов восстановления и строительства на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Была также отмечена важность укрепления сотрудничества в сфере критически важного сырья.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным процессам, в том числе по вопросам нормализации азербайджано-армянских отношений и предпринимаемым шагам по продвижению мирной повестки на Южном Кавказе. Джейхун Байрамов проинформировал итальянскую сторону о восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях, возвращении бывших вынужденных переселенцев, а также о сохраняющихся проблемах, связанных с минной угрозой.

Министры также подчеркнули важность расширения сотрудничества в сферах образования, культуры, науки и туризма. Особо была отмечена роль Азербайджано-итальянского университета в укреплении связей между народами двух стран.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

13:34

Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся с визитом в Баку заместителем председателя Совета министров Италии, министром иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировало Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, Джейхун Байрамов встретил своего итальянского коллегу в здании МИД.