 Ильхам Алиев подписал Указ о создании информационной системы «Цифровая связь»  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Хроника

Ильхам Алиев подписал Указ о создании информационной системы «Цифровая связь» 

Редакция 1news12:20 - Сегодня
Ильхам Алиев подписал Указ о создании информационной системы «Цифровая связь» 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании информационной системы «Цифровая связь» и регулировании ряда связанных с этим вопросов.

В целях повышения уровня администрирования и удовлетворенности пользователей в сферах телекоммуникаций и почтовой связи, а также обеспечения цифровизации предоставляемых услуг, глава государства постановил создать информационную систему «Цифровая связь» (ИСЦС) и утвердить Положение об этой системе.

В документе отмечается, что информационная система «Цифровая связь» посредством использования цифровых технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий, обеспечивает регулирование и надзор в сферах информационно-коммуникационных технологий и связи (телекоммуникаций и почтовой связи), а также оперативность, эффективность и прозрачность взаимодействия с центральными и местными органами исполнительной власти, юридическими лицами, находящимися в государственной собственности и юридическими лицами, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, публичными юридическими лицами, созданными от имени государства, и другими бюджетными организациями, органами местного самоуправления, иными физическими и юридическими лицами. Система также обеспечивает систематизацию и доступность предоставляемых услуг и хранящихся в ИСЦС данных.

Функции владельца ИСЦС осуществляет Министерство цифрового развития и транспорта АР, а функции оператора - Агентство информационно-коммуникационных технологий при этом министерстве.

Глава государства поручил Министерству цифрового развития и транспорта принять необходимые меры для формирования и ведения ИСЦС, организации ее деятельности и дальнейшего развития; принять меры по размещению, ведению и совершенствованию ИСЦС в «Правительственном облаке» (G-cloud) в соответствии с Концепцией «Правительственное облако» (G-cloud), а также по включению ИСЦС в «Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг» и государственный реестр информационных систем персональных данных; совместно с государственными органами (учреждениями), являющимися первоисточниками данных, принять необходимые меры для обеспечения получения этих данных посредством Информационной системы электронного правительства в течение шести месяцев.

Поделиться:
391

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев выступил на 7-м Саммите СВМДА - ФОТО

Экономика

Антирейтинг Центробанка АР за сентябрь: Yelo Bank уходит в отрыв, Unibank снова в числе ...

Общество

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Политика

Пашинян надеется подписать мирный договор с Азербайджаном до 2031 г.

Хроника

Президент Ильхам Алиев выступил на 7-м Саммите СВМДА - ФОТО

Ильхам Алиев подписал Указ о создании информационной системы «Цифровая связь» 

От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го саммита СВМДА

Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Премьер-министра Камбоджи

Принято Совместное заявление между Азербайджаном и Лаосом и состоялся обмен документами - ФОТО

Ильхам Алиев и Премьер-министр Камбоджи выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Президенты Азербайджана и Лаоса выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Последние новости

Лавров: Россия не получала обращений насчет участия в TRIPP

Сегодня, 15:22

Kontakt подготовил сюрприз ко дню рождения: встречайте обновлённый kontakt.az! - ВИДЕО

Сегодня, 15:20

Али Гаджизаде: «Мы не вмешиваемся в чужие дела - и не позволим вмешиваться в наши»

Сегодня, 15:17

Адвокат арестованного в Казахстане Navai раскрыла план его защиты

Сегодня, 15:06

Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Джейхун Османлы: Матери говорили: «Это история моего ребёнка»

Сегодня, 14:26

Китай поддержал продление председательства Азербайджана в СВМДА

Сегодня, 14:20

Премьер Испании: война с Ираном уже стоила ЕС более чем €100 млрд

Сегодня, 14:10

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Сегодня, 14:00

Турция примет участие в COP17 в Ереване на уровне министров, подтверждения от Азербайджана пока нет — Пашинян

Сегодня, 13:55

Ицхак Герцог: Азербайджан — пример регионального партнерства и толерантности

Сегодня, 13:40

Сергей Лавров проводит встречу с Хаканом Фиданом в Баку 

Сегодня, 13:37

Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г

Сегодня, 13:32

По обе стороны армяно-азербайджанской границы не должно быть анклавов и эксклавов, считает Пашинян

Сегодня, 13:27

Hraparak: Москва выдвинула Еревану условия по поставкам газа

Сегодня, 13:20

Пашинян: у нас нет проблем с российской концессией, наша задача - сделать железную дорогу конкурентоспособной

Сегодня, 13:15

Наргиз Ахундова: Единая школьная форма стирает социальные различия и учит дисциплине

Сегодня, 13:12

Ильхам Алиев: Азербайджан в период своего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 13:09

Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева

Сегодня, 13:06

Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:02
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55