Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании информационной системы «Цифровая связь» и регулировании ряда связанных с этим вопросов.

В целях повышения уровня администрирования и удовлетворенности пользователей в сферах телекоммуникаций и почтовой связи, а также обеспечения цифровизации предоставляемых услуг, глава государства постановил создать информационную систему «Цифровая связь» (ИСЦС) и утвердить Положение об этой системе.

В документе отмечается, что информационная система «Цифровая связь» посредством использования цифровых технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий, обеспечивает регулирование и надзор в сферах информационно-коммуникационных технологий и связи (телекоммуникаций и почтовой связи), а также оперативность, эффективность и прозрачность взаимодействия с центральными и местными органами исполнительной власти, юридическими лицами, находящимися в государственной собственности и юридическими лицами, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, публичными юридическими лицами, созданными от имени государства, и другими бюджетными организациями, органами местного самоуправления, иными физическими и юридическими лицами. Система также обеспечивает систематизацию и доступность предоставляемых услуг и хранящихся в ИСЦС данных.

Функции владельца ИСЦС осуществляет Министерство цифрового развития и транспорта АР, а функции оператора - Агентство информационно-коммуникационных технологий при этом министерстве.

Глава государства поручил Министерству цифрового развития и транспорта принять необходимые меры для формирования и ведения ИСЦС, организации ее деятельности и дальнейшего развития; принять меры по размещению, ведению и совершенствованию ИСЦС в «Правительственном облаке» (G-cloud) в соответствии с Концепцией «Правительственное облако» (G-cloud), а также по включению ИСЦС в «Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг» и государственный реестр информационных систем персональных данных; совместно с государственными органами (учреждениями), являющимися первоисточниками данных, принять необходимые меры для обеспечения получения этих данных посредством Информационной системы электронного правительства в течение шести месяцев.