Болгария увеличила финансирование конкурса «Евровидение-2027»

Правительство Болгарии одобрило выделение дополнительных 4,8 млн евро (более 9,1 млн манатов) на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Евровидение-2027».

Средства будут перечислены муниципалитету Бургаса, который примет конкурс в мае следующего года - об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (BNT) со ссылкой на пресс-службу правительства.

Дополнительное финансирование предназначено для обеспечения подготовки к конкурсу в соответствии с утвержденным графиком, в том числе для своевременной организации тестового мероприятия и последующей технической подготовки арены Arena Burgas.

Напомним, что ранее, в августе 2026 года, вице-премьер Болгарии Иво Христов сообщил, что в государственном бюджете на подготовку к «Евровидению-2027» предусмотрено 20 млн евро (более 38 млн манатов). Из этой суммы 15 млн евро (более 28,5 млн манатов) предназначены для гарантийного взноса, необходимого для запуска организационного процесса, а оставшиеся 5 млн евро (более 9,5 млн манатов) - для текущих расходов.

Общий объем объявленного финансирования подготовки к конкурсу достиг примерно 24,8 млн евро.

Напомним, что Бургас был выбран BNT и Европейским вещательным союзом (EBU) в качестве города проведения 71-го конкурса песни «Евровидение» - мероприятие состоится в мае 2027 года.

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