 Болгария увеличила финансирование конкурса «Евровидение-2027» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Болгария увеличила финансирование конкурса «Евровидение-2027»

Феликс Вишневецкий15:38 - Сегодня
Болгария увеличила финансирование конкурса «Евровидение-2027»

Правительство Болгарии одобрило выделение дополнительных 4,8 млн евро (более 9,1 млн манатов) на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Евровидение-2027».

Средства будут перечислены муниципалитету Бургаса, который примет конкурс в мае следующего года - об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (BNT) со ссылкой на пресс-службу правительства.

Дополнительное финансирование предназначено для обеспечения подготовки к конкурсу в соответствии с утвержденным графиком, в том числе для своевременной организации тестового мероприятия и последующей технической подготовки арены Arena Burgas.

Напомним, что ранее, в августе 2026 года, вице-премьер Болгарии Иво Христов сообщил, что в государственном бюджете на подготовку к «Евровидению-2027» предусмотрено 20 млн евро (более 38 млн манатов). Из этой суммы 15 млн евро (более 28,5 млн манатов) предназначены для гарантийного взноса, необходимого для запуска организационного процесса, а оставшиеся 5 млн евро (более 9,5 млн манатов) - для текущих расходов.

Общий объем объявленного финансирования подготовки к конкурсу достиг примерно 24,8 млн евро.

Напомним, что Бургас был выбран BNT и Европейским вещательным союзом (EBU) в качестве города проведения 71-го конкурса песни «Евровидение» - мероприятие состоится в мае 2027 года.

Читайте по теме:

DARA объяснила смысл песни «Bangaranga», принесшей ей победу на «Евровидении-2026» - ФОТО - ВИДЕО

Россия может вернуться на конкурс «Евровидение»?

JIVA, мемы и спорный номер: Как выступление Азербайджана на «Евровидении-2026» стало темой №1 в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

Поделиться:
373

Актуально

Мнение

Нюрнбергский прецедент: почему армянские военные преступники не должны уйти от ...

Мнение

Анахронизм в международных отношениях - диагноз, поставленный западным ...

Общество

Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание

Общество

Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о ...

Общество

Васиф Талыбов также отстранён от членства в Совете ветеранов ПЕА

Жалоба в редакцию. Нет свидетельств о рождении родителей - свадьба под угрозой?

Рамиз Мехтиев исключен из ПЕА - ОБНОВЛЕНО

Navai может покинуть СИЗО раньше срока - ПОДРОБНОСТИ

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Рамин Мамедов: Противоречия между светской моделью Азербайджана и религиозными ценностями нет

В Азербайджане 19-летнего парня, убившего отца, приговорили к 1,5 года тюрьмы

МВД: 37 человек привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка

В Азербайджане возникли проблемы в работе Instagram и TikTok

Последние новости

Россия готова проработать с партнерами инициативу по формату «СНГ+1» с участием Ирана

Сегодня, 18:31

Васиф Талыбов также отстранён от членства в Совете ветеранов ПЕА

Сегодня, 18:15

Азербайджан и Шри-Ланка уcиливают политический диалог - ФОТО

Сегодня, 18:00

Жалоба в редакцию. Нет свидетельств о рождении родителей - свадьба под угрозой?

Сегодня, 17:40

Али Асадов встретился с руководством международных и зарубежных паралимпийских комитетов

Сегодня, 17:34

ФИФА представила официальный бренд ЧМ-2027 по футболу, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане

Сегодня, 17:30

Обеспечение жильём инвалидов войны и семей шехидов за счёт страховых средств продлено до 2029 года

Сегодня, 17:14

Рамиз Мехтиев исключен из ПЕА - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:09

«Кино» в штаб-квартире правящей коалиции: как идеологические ширмы скрывают криминальное лицо «новой» Турции - ВИДЕО

Сегодня, 16:53

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии встретился с делегацией НАТО - ФОТО

Сегодня, 16:45

Navai может покинуть СИЗО раньше срока - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 16:40

Дело о крушении судна: вновь продлен арест трех азербайджанцев

Сегодня, 16:22

Анахронизм в международных отношениях - диагноз, поставленный западным институтам в Баку

Сегодня, 16:18

Лукашенко: США ошибаются, считая себя силой, которую некому остановить

Сегодня, 16:07

Депутат Мехрибан Велиева предложила изменить расписание занятий в школах и вузах

Сегодня, 15:45

Болгария увеличила финансирование конкурса «Евровидение-2027»

Сегодня, 15:38

Джейхун Байрамов обсудил с генеральным секретарем СВМДА итоги VII саммита - ФОТО

Сегодня, 15:33

«Giardino»: Италия как состояние души - ФОТО

Сегодня, 15:30

Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание

Сегодня, 15:18

Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о призывах к захвату власти

Сегодня, 15:12
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55