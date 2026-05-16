Россия может вернуться на конкурс «Евровидение»?

Вокруг возможного возвращения России на «Евровидение» вновь разгорелись обсуждения после заявления директора конкурса Мартина Грина.

В интервью британскому LBC представитель European Broadcasting Union отметил, что теоретически Россия могла бы вновь принять участие в конкурсе даже до окончания военных действий в Украине - при условии соблюдения всех правил и требований EBU.

По словам М.Грина, ключевым фактором является соответствие вещателя регламенту конкурса и стандартам организации. Он подчеркнул, что участие стран в «Евровидении» связано прежде всего с требованиями к национальным вещателям.

Россия не участвует в конкурсе с 2022 года - тогда страна была отстранена от «Евровидения» после начала военных действий в Украине, а позднее российские вещатели были исключены из состава EBU.

При этом официальных заявлений о возвращении России на конкурс пока не было. В EBU не сообщали ни о восстановлении членства российских вещателей, ни о возможных сроках возвращения страны на «Евровидение».

Тем не менее слова Мартина Грина уже вызвали активные обсуждения среди поклонников конкурса в соцсетях и Eurovision-сообществе.