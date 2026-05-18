DARA объяснила смысл песни «Bangaranga», принесшей ей победу на «Евровидении-2026» - ФОТО - ВИДЕО

 DARA объяснила смысл песни «Bangaranga», принесшей ей победу на «Евровидении-2026»
DARA объяснила смысл песни «Bangaranga», принесшей ей победу на «Евровидении-2026»

Феликс Вишневецкий12:25 - Сегодня
Болгария впервые в истории стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение» - в 2026 году страну представила певица DARA с композицией «Bangaranga».

По итогам финала, прошедшего в Вене 16 мая, артистка набрала 516 баллов и одержала уверенную победу - примечательно, что профессиональное жюри и телезрители впервые единогласно отдали первое место одному и тому же участнику.

Отметим, что к победе Болгарии оказался причастным народный артист РФ Филипп Киркоров, профессиональная международная команда которого подготовила певицу DARA к песенному конкурсу «Евровидение-2026».  

На Instagram-странице певицы опубликовано разъяснение концепции композиции, благодаря которому поклонники конкурса получили полноценный ответ на вопрос о значении названия и идеи песни.

По словам DARA, «Bangaranga» вдохновлена кукерами - традиционными болгарскими ритуальными персонажами, символически отгоняющими злых духов. Победительница «Евровидения-2026» описала песню как метафору внутреннего состояния человека и борьбы с личными страхами и сомнениями.

«Самый часто задаваемый вопрос: что такое Bangaranga? Вдохновлённая кукерами - древними болгарскими ритуальными персонажами, отгоняющими злых духов, - Bangaranga сражается с современными демонами внутри нас. Bangaranga - это момент, когда ты выбираешь любовь вместо страха. Это твоё высшее «я», которое выходит вперёд - сильнее тревоги, сомнений, стыда и внутреннего хаоса. Она не нападает, она преображает. Это не то, чем ты становишься. Это то, что ты пробуждаешь внутри себя. Поэтому, когда жизнь пугает, не бойся - будь Bangaranga», - отмечает DARA. 

Таким образом, по словам исполнительницы, «Bangaranga» символизирует внутреннюю трансформацию человека и выбор в пользу силы, любви и преодоления страха.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25