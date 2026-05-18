DARA объяснила смысл песни «Bangaranga», принесшей ей победу на «Евровидении-2026» - ФОТО - ВИДЕО

Болгария впервые в истории стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение» - в 2026 году страну представила певица DARA с композицией «Bangaranga».

По итогам финала, прошедшего в Вене 16 мая, артистка набрала 516 баллов и одержала уверенную победу - примечательно, что профессиональное жюри и телезрители впервые единогласно отдали первое место одному и тому же участнику.

Отметим, что к победе Болгарии оказался причастным народный артист РФ Филипп Киркоров, профессиональная международная команда которого подготовила певицу DARA к песенному конкурсу «Евровидение-2026».

На Instagram-странице певицы опубликовано разъяснение концепции композиции, благодаря которому поклонники конкурса получили полноценный ответ на вопрос о значении названия и идеи песни.

По словам DARA, «Bangaranga» вдохновлена кукерами - традиционными болгарскими ритуальными персонажами, символически отгоняющими злых духов. Победительница «Евровидения-2026» описала песню как метафору внутреннего состояния человека и борьбы с личными страхами и сомнениями.

«Самый часто задаваемый вопрос: что такое Bangaranga? Вдохновлённая кукерами - древними болгарскими ритуальными персонажами, отгоняющими злых духов, - Bangaranga сражается с современными демонами внутри нас. Bangaranga - это момент, когда ты выбираешь любовь вместо страха. Это твоё высшее «я», которое выходит вперёд - сильнее тревоги, сомнений, стыда и внутреннего хаоса. Она не нападает, она преображает. Это не то, чем ты становишься. Это то, что ты пробуждаешь внутри себя. Поэтому, когда жизнь пугает, не бойся - будь Bangaranga», - отмечает DARA.

Таким образом, по словам исполнительницы, «Bangaranga» символизирует внутреннюю трансформацию человека и выбор в пользу силы, любви и преодоления страха.

