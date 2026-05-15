JIVA, мемы и спорный номер: Как выступление Азербайджана на «Евровидении-2026» стало темой №1 в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

Представительница Азербайджана JIVA с лирической балладой «Just Go» не сумела пробиться в финал «Евровидения-2026» по итогам второго полуфинала, состоявшегося в Вене 14 мая.

Для страны это уже четвёртое последовательное непопадание в решающий этап конкурса - с 2023 года азербайджанские участники неизменно останавливаются на стадии отбора. Данная неудача тем более показательна на фоне того, что ещё в 2011 году Азербайджан взял главный приз конкурса, а на протяжении нескольких лет стабильно входил в число финалистов и претендентов на высокие места, которые в итоге и занимал. Сегодня, к сожалению, ситуация складывается иначе. Четыре года без финала - цифра, которая уже сама по себе задаёт вопросы: насколько точно выбирается формат выступления, насколько предлагаемый материал актуален сегодняшнему дню и резонирует с настроениями европейской аудитории и насколько в целом выстроена стратегия участия страны в конкурсе, который по-прежнему остаётся одним из самых смотрибельных музыкальных шоу планеты с аудиторией, порой приближающейся к 200 миллионам зрителей.

Первый звонок прозвенел ещё в 2018 году, когда AISEL (Айсель Мамедова) с песней «X My Heart» не вышла из полуфинала. Затем - пауза, и новая серия, уже непрерывная: в 2023-м TuralTuranX с «Tell Me More» не прошли в Ливерпуле, в 2024-м Fahree и Илькин Довлатов с «Özünlə apar» повторили ту же судьбу, в 2025-м группа Mamagama с «Run With U» финишировали последними в полуфинале в Базеле - худший результат в истории страны на конкурсе. Теперь к этому списку добавилась и JIVA с песней «Just Go», автором музыки и слов которой выступил проживающий в США азербайджанский композитор Фуад Джавадов.

Впрочем, ещё до того, как были объявлены результаты, песня успела вызвать споры. Реакция поклонников конкурса на «Just Go» с самого начала оказалась неоднозначной: одни называли трек безнадёжно устаревшим, другие - просто проходным и ничем не запоминающимся. Однако самый громкий спор развернулся вокруг другого: значительная часть комментаторов в социальных сетях была убеждена, что песня создана с помощью искусственного интеллекта.

Слухи распространялись достаточно активно, чтобы потребовать официальной реакции. ITV выступил с заявлением, в котором опроверг подобные предположения, особо подчеркнув, что «Just Go» - полноценное авторское произведение, за которым стоят многолетний профессиональный опыт Ф.Джавадова и «живой» творческий труд. Организаторы также сообщили, что все представленные на отборочном этапе песни были тщательно проверены на соответствие установленным правилам и критериям.

Споры в социальных сетях, впрочем, касались не только самой песни. Отдельную волну обсуждений вызвал и способ, которым JIVA вообще оказалась на «Евровидении» - без национального отбора, в обход привычной для многих схемы. ITV и здесь счёл нужным дать публичные объяснения.

Из официального заявления следовало, что отбор проходил в несколько этапов: из 186 поступивших заявок профессиональная комиссия отобрала 18 кандидатов, которые прошли живые прослушивания и личные интервью. По итогам в финальный шортлист вошли трое, и окончательное решение принималось на основе экспертных оценок и работы фокус-группы. Кандидатура JIVA при этом рассматривалась отдельно - с учётом её победы в проекте «Səs Azərbaycan» в 2025 году, сильных вокальных данных и многолетнего сценического опыта. Отдельно подчёркивалось, что возвращение жюри в полуфиналы конкурса сделало живое исполнение одним из ключевых критериев отбора - и именно здесь, по мнению организаторов национального отбора, JIVA выглядела наиболее убедительно.

Однако никакие официальные заявления не смогли сбить волну, которая к тому моменту уже набрала полную силу. Азербайджанское «Евровидение» знало критику и прежде, но то, что обрушилось на JIVA и делегацию в этом году, не имело прецедентов - ни по масштабу, ни по тональности.

Досталось всему - внешность, стиль, сценический образ, выбор песни, способ отбора, само решение отправить именно её. Отдельной мишенью стал возраст певицы - в сентябре 2026 года JIVA исполнится 44 года, и этот факт в комментариях и социальных сетях превратился в отдельный повод для нападок, хотя сам по себе он, разумеется, не имеет никакого отношения к качеству выступления. Поток не иссякал - волна хейта накрывала и саму артистку, и тех, кто принимал решения, и делегацию в целом. Подчеркнем, что подобного градуса токсичности вокруг азербайджанского участника на памяти поклонников конкурса ещё не было.

Перелом наступил неожиданно - и пришёл он не от пресс-служб и не от официальных заявлений. Сначала вышла рок-версия «Just Go» - и она изменила разговор. То, что в оригинале многим казалось старомодным и невыразительным, в новой аранжировке зазвучало иначе: жёстче, живее, убедительнее. Но главным оружием JIVA оказалась она сама. С каждым новым интервью, с каждым появлением на публике певица делала то, что на «Евровидении» ценится, пожалуй, больше любой постановки - она была настоящей. Никакой брони, никакой отрепетированной медийной маски. Открытость, юмор, внутренняя уверенность - и полное отсутствие желания оправдываться перед теми, кто ещё вчера не скупился на злые комментарии.

Один момент стал ярким символом всего этого. На бирюзовой дорожке в Вене журналисты попросили JIVA произнести австрийское разговорное слово «Bussi» (поцелуйчики). То, как она это сделала, моментально разлетелось по соцсетям и превратилось в мем. Делегация быстро почувствовала момент и выпустила мерч с этим словом, а сама певица перенесла его и на сцену- завершив своё полуфинальное выступление именно этой фразой, уже ставшей фирменной.

И это сработало. Аудитория конкурса - при всей своей непредсказуемости - умеет чувствовать подлинность. Хейтеры, ещё недавно задававшие тон в обсуждениях, начали менять интонацию. «Евровидение» любит разных, но оно неизменно любит тех, кто не притворяется.





Примечательно, что последние несколько лет ITV последовательно делает ставку на своё и на своих - и 2026-й не стал исключением. Песня, образ, визуальная концепция - всё создавалось азербайджанской командой. Единственным иностранным элементом в этой истории оказался постановщик номера - датский режиссёр и продюсер Мадс Энгаард, которого по праву считают одним из самых опытных специалистов в индустрии «Евровидения»: за его плечами более двадцати участий в конкурсе в самых разных ролях — от постановщика номеров до режиссёра телевизионной картинки. Среди стран, с которыми он работал, - Дания и Греция, однако дольше и плотнее всего он сотрудничает именно с Азербайджаном: выступление JIVA стало для него уже пятым совместным проектом с азербайджанской делегацией - после 2019, 2021, 2022 и 2023 годов.





Но в этот раз ожидания азербайджанских зрителей и поклонников конкурса не оправдались. Практически сразу после выступления Азербайджана в соцсетях началось активное обсуждение номера, и многие пользователи прошлись по постановке буквально «танком». Зрители посчитали, что номер получился слишком простым, камерным и недостаточно масштабным для сцены «Евровидения», где визуальная составляющая зачастую играет не меньшую роль, чем сама песня. Значительная часть критики в интернете была адресована именно Мадсу Энгаарду. Пользователи отмечали, что выступлению не хватило ярких сценических решений, динамики и запоминающегося шоу-элемента, который мог бы усилить восприятие песни во время телевизионного эфира.

При этом сама JIVA получила большое количество положительных отзывов. В комментариях зрители хвалили артистку за вокал и уверенное выступление на сцене. Многие отмечали, что к исполнительнице вопросов практически не возникло, а главные претензии были связаны именно с визуальной концепцией номера. Тем не менее конкурсный результат уже стал частью истории участия Азербайджана на «Евровидении» - всё сложилось так, как сложилось.

Когда именно Азербайджан вернётся в финал «Евровидения» - и вернётся ли в обозримой перспективе - вопрос, ответ на который ITV, судя по всему, ещё только предстоит найти. Четыре года без финала - это уже не случайность и не стечение обстоятельств. Это повод для серьезного разговора о стратегии, выборе материала и о том, что именно Азербайджан хочет сказать Европе со сцены одного из самых смотрибельных шоу на планете. Ответ на этот вопрос никто не даст за делегацию - его придётся найти самим. 2027-й покажет, стал ли этот год уроком или просто ещё одной строчкой в неудобной статистике…





Феликс Вишневецкий