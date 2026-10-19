TƏBİB передан в подчинение Министерства здравоохранения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по совершенствованию управления в сфере здравоохранения.

Текст указа опубликован на официальном сайте президента АР.

Указом предписано передать юридическое лицо публичного права «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB) в подчинение Министерства здравоохранения.

Все права, обязательства и имущество структуры переходят к TƏBİB в подчинении Минздрава, а его уставный фонд формируется за счет имущества публичного юридического лица. До дня госрегистрации TƏBİB организация продолжит деятельность в прежнем порядке, а полномочия ее Наблюдательного совета временно будет выполнять комиссия, создаваемая Минздравом. Текущее руководство TƏBİB возлагается на Правление в составе председателя и его четырех заместителей, которых будет назначать и освобождать от должности Минздрав.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов и проекту устава TƏBİB. В свою очередь, Минздраву поручено сформировать временную комиссию, обеспечить госрегистрацию TƏBİB в течение трех дней после утверждения устава, а также в течение месяца со дня регистрации принять меры по передаче имущества на баланс обновленной структуры.