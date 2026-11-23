Сотрудники медицинской службы министерства юстиции освобождаются от призыва на военную службу.

Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно поправке, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных сил, после назначения на должность в медицинской службе будут присваиваться соответствующие специальные звания, эквивалентные их имеющимся воинским званиям.

При назначении офицеров запаса на должность в медицинской службе первое специальное звание может быть присвоено им на одну ступень выше при условии истечения срока, установленного для их воинских званий.

Сотрудники медицинской службы на период прохождения службы будут освобождены от призыва на военную службу и военных сборов. Сотрудники, принятые на работу в медицинскую службу, будут сняты с воинского учета и поставлены на специальный учет в министерстве юстиции.

Согласно закону, военнослужащие медицинской службы будут проходить службу в медицинских службах лечебных учреждений пенитенциарной службы, пенитенциарных медико-санитарных частях учреждений, а также в медико-санитарных частях, действующих в специальных подразделениях пенитенциарной службы, организованных для охраны пенитенциарных учреждений и конвоирования содержащихся в них лиц.

Правила прохождения службы военнослужащими медицинской службы будут регулироваться законами «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», Положением «О прохождении военной службы», «Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Азербайджанской Республики» и другими нормативными правовыми актами.

Кроме того, работники сферы юстиции, имеющие специальные звания и проходящие службу в управлении судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республики, а также государственные судебные исполнители будут обеспечены специальной форменной одеждой.