Президент Азербайджана наградил энергетиков

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении энергетиков Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

Так, за плодотворную деятельность в сфере развития награждены:

орденом «Эмек» 2-й степени

Гулиев Зияддин Мисир оглу

орденом «Эмек» 3-й степени

Гусейнов Мирджалал Миръюнис оглу

Мирзалиев Ильхама Ата оглу

Юсифов Рамил Али оглу

медалью «Терегги»

Аббасов Магеррам Гусейн оглу

Аббасову Гюллю Шадиман гызы

Агаев Зульфи Сатдар оглу

Ахундов Муса Гулам оглу

Ахундов Заур Гусейновича

Дашдамирли Фарид Самид оглу

Эйвазова Айнура Рамиз гызы

Гянджалиев Рамиз Гариб оглу

Ибрагимов Барат Фези оглу

Ибрагимов Руслан Шахмар оглу

Иманов Габил Исах оглу

Искендеров Вахид Фархад оглу

Исмаилов Сардар Аскер оглу

Гараев Юсиф Гадир оглу

Гадимли Шахин Нехру оглу

Ганбарова Вюсала Сеидтагы оглу

Лазимзаде Ариф Паша оглу

Муталов Салами Агали оглу

Оруджев Мурад Сабир оглу

Султанов Нахид Джавадага оглу

Ширалиев Заур Мухаммедали оглу

Юсифов Эльчин Мюйсюб оглу.