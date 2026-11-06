Презентован трейлер художественно-документального фильма «İşquz dövləti» - ВИДЕО

При поддержке Агентства кино при Министерстве культуры Азербайджана в скором времени зрителям будет представлен художественно-документальный фильм «İşquz dövləti».

Фильм, вошедший в серию «Azərbaycan irsinə səyahət» (Путешествие по наследию Азербайджана), посвящен роли древнего государства Ишкуз (Ич Огуз) в формировании азербайджанского народа, а также его отношениям с соседними государствами и племенами, сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA.

Авторы картины пытаются ответить на вопрос «Кто наши предки?», опираясь на последние археологические находки, а также мнения азербайджанских и зарубежных историков.

Главным продюсером проекта выступил Азер Айдемир, исполнительным продюсером - Ульвия Кенюль. Автором идеи и сценария стал историк Заур Гасанов, режиссером-постановщиком - Эльвин Ахмедоглу.

В фильме снялись Бахруз Вагифоглу, Ильяс Ахмедов, Мюневвер Алиева и другие.

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