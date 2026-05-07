 Почему Азербайджан начал исторический кинопроект со скифов? ARKA раскрыла 1news.az детали новых кинопроектов - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий13:35 - Сегодня
В рамках кинопрограммы министерства культуры АР «Azərbaycanın Mədəni İrsinə Səyahət» (Путешествие по культурному наследию Азербайджана) начаты съемки масштабных исторических проектов.

Об одном из них - «İşquz dövləti» (Государство Ишкуз) - 1news.az ранее подробно рассказал в одном из материалов, а далее читатели 1news.az смогут более подробно узнать, как о кинопрограмме «Azərbaycanın Mədəni İrsinə Səyahət», так и в целом о запущенных в рамках нее кинопроектах.

В ответ на запрос 1news.az в Киноагентcтво АР о вышеуказанной кинопрограмме, о том, почему воплощение проекта началось с истории скифов, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях, и исторических этапах, которые в будущем охватят экранизации, в ARKA заявили следующее:

«Проект «Azərbaycanın Mədəni İrsinə Səyahət» представляет собой серию художественных, документальных и художественно-документальных фильмов, посвящённых важнейшим этапам истории и культуры нашей страны. Цель их создания - рассказать местной и зарубежной аудитории о пройденном азербайджанским народом историко-культурном пути языком кино. Фильмы, вошедшие в цикл, охватывают различные события и выдающихся личностей в истории Азербайджана - начиная с древнейших времён и вплоть до современного периода».

Первым по исторической хронологии проектом данного исторического цикла стал документальный фильм об Азыхской пещере - наиболее древней человеческой стоянке в Азербайджане и древнейшем поселением первобытного человека на территории бывшего СССР.

«Документальный фильм «Azıx mağarası» рассказывает о путях, которые прошёл человек в эпоху раннего палеолита после выхода из Африки. В этом контексте при участии местных и зарубежных специалистов раскрывается историческая роль Азыхской пещеры, расположенной в Азербайджане» - отмечают в ARKA, подчеркивая, что производством фильма занималась турецкая компания Alpha Prodüksiyon ve Ajans Hizmetleri

Второй фильм в данном историческом цикле – вышеупомянутый проект «İşquz dövləti», который в настоящее время производится компанией Aydəmir Entertainment. Эта же тема ранее легла в основу сюжета художественного фильма «Akinak».

«Тема ишкузов имеет особое значение для понимания формирования азербайджанского народа и государственности. Это связано с тем, что некоторые предвзято настроенные историки пытаются утверждать, будто тюрки появились на Южном Кавказе позднее, а азербайджанцы не являются коренным населением региона. Между тем коренные огузы, известные также под названиями «скифы» и «ишкузы», с древнейших времён проживали на этих землях и создавали здесь государства. Именно поэтому важное значение имеет донесение данной темы до массовой аудитории языком кино» - отмечают в ARKA.

Кроме того, на эту тему также будет снят анимационный фильм «İşquzların bilgi çanağı».

Ещё одним проектом, рассказывающим о древней истории Азербайджана, является художественно-документальный фильм «Atropatena», производством которого занимается Caspian Media Group. Режиссёром проекта выступает наш соотечественник, проживающий в США, Эльмар Байрамов.

Документальный фильм «Qarabağ-Qafqaz Albaniyası abidələri» производится компанией Rakurs Film-Media. В этом фильме будет показано, что памятники, относящиеся к Кавказской Албании, являются частью культурного наследия азербайджанского народа, а также будут разъяснены некоторые существующие по этому поводу вопросы.

КАДР СО СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ФИЛЬМА «ATROPATENA»

Документальный полнометражный фильм «Azərbaycan Atabəyləri» был снят продакшн-группой «Shahdag Production Group»: «Государство Атабеков было последним общим государством, созданным Азербайджаном и другими тюркскими народами (в частности, сельджуками). Поэтому этот этап имеет особое значение в истории страны».

Отмечается, что в художественно-документальном фильме «Daşlara Həkk olunan tale - Əcəmi Naxçıvani», над которым сейчас работает режиссёр Явер Рзaев, история жизни и наследия великого архитектора Аджеми Нахчивани также разворачивается на фоне процессов в государстве Атaбeков.

Полнометражный документальный фильм «Nizami: Daxili aləm», посвящённый великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, также относится к этому периоду.

Документальный фильм «Ağrının ovcundakı şəhər - İrəvan» снимается компанией «Buta Film» - проект покажет зрителям историю Иреванского ханства и то, как оно было оккупировано Россией.

Документальный короткометражный фильм «Cənnət yuxusu», снятый режиссёром Элханом Джафаровым, посвящён жизни и творчеству Мирзы Гадима Иревани - первого азербайджанского профессионального художника-мольбертиста. Лента раскрывает его художественное наследие, новаторский вклад в изобразительное искусство Азербайджана, а также культурную историю Иревана и трагедию депортации азербайджанцев.

Документальный фильм «Zamanın səsi - Şərur yallısı», произведённый компанией «Seyidbəyli Film» MMC, познакомит широкую аудиторию с истоками, философией и значением древнего танца, включённого в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В ARKA подчеркивают, что к работе над частью этих проектов в качестве научных консультантов привлечены профессиональные историки, среди которых Зaур Гасанов, Азер Зиядлы и Гасан Гасанов.

