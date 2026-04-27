«Это только начало»: Азер Айдемир о закулисье «İşquz dövləti» - ИНТЕРВЬЮ

В Азербайджане проходят съемки художественно-документального проекта «İşquz dövləti», генеральным продюсером которого выступает Азер Айдемир.

Над проектом работает большая профессиональная команда, в состав которой входят автор сценария проекта Заур Гасанов, продюсер Ульвия Кенуль, режиссер Эльвин Ахмедоглы, оператор Джавид Асланов, художник Вугар Гурбанов. В главных ролях в «İşquz dövləti» задействованы Нурлан Амиров, Бахруз Вагифоглы, Ильяс Ахмед, Мунаввар Алиева, Айдан Гасанзаде, Ильгар Мусаев и др.

В интервью 1news.az Азер Айдемир рассказал интересные подробности о проекте, отметив его масштабность и особый подход к историческому материалу. Он также поделился закулисными деталями работы над «İşquz dövləti», подчеркнув, что проект отличается вниманием к атмосфере эпохи и тщательной проработкой каждого элемента постановки.

- Азер, почему вы выбрали именно тему скифов и государства Ишкуз для съемок нового фильма - что стало отправной точкой для этого проекта?

- Как кинематографиста меня всегда волновал и беспокоил вопрос о том, почему у нас не снимаются исторические фильмы. Погрузившись в эту сферу, занимаясь этим делом, творчеством и бизнесом в совокупности, и как актер, и как продюсер, и как сценарист, я понял, что исторические фильмы, учитывая их все реквизиты, одежду, эпоху и т.д., это очень-очень дорого обходится. И в принципе, ответ на вопрос о том, почему не снимаются исторические фильмы, ясен. Но это не значит, что мы должны отказываться от этого жанра кино.

У Минкультуры есть кинопрограмма «Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət» (Путешествие по культурному наследию Азербайджана), именно в рамках этой программы осуществляется проект «İşquz dövləti», в основу которого лег сценарий археолога-историка Заура Гасанова, написанный на основе посвященной данной исторической теме книги его отца Гасана Гасанова (доктор исторических наук, бывший премьер-министр Азербайджана - прим. ред.)

Это история о племенах, которые образовались в государство задолго до нашей эры на территории современного Азербайджана, Кавказа. Страна-кочевник, перемещающаяся с одной точки на другую в зависимости от погодных условий и так далее - очень интересная эпоха. 627 год до нашей эры, когда они обосновались здесь - тогда их царем был Бартатуа, а владело де юре этими землями Ассирийское царство, против которого и выступил царь, обозначив государство Ишкуз на территории современного Азербайджана. Это весьма занимательная история, как это все было, как он, кочевник, овладел всем этим богатством.

Наш документально-художественный проект именно про этот отрезок времени – об основании государства Ишкуз. Нас учили истории в школах, но вот эта древнейшая история практически нигде не была обусловлена и информации про этот период было мало. Поэтому нам показалось очень интересным сделать проект именно про наших первичных предков.

- Вокруг еще не вышедшего проекта «İşquz dövləti» уже немало разговоров в социальных сетях, пользователи которых задаются вопросом, почему именно эта часть истории будет экранизирована, а не, к примеру, период правления Ширваншахов?

- Идея проекта заключается не в том, чтобы выбрать один исторический период, а в том, чтобы последовательно показать всю историю государственности Азербайджана. В рамках кинопрограммы «Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət» планируется создание десятков исторических фильмов, охватывающих разные эпохи.

Проект начинается с самых ранних этапов - с формирования первых тюркских государств на территории современного Азербайджана, и далее будет двигаться по хронологии. В последующих работах найдут отражение и эпоха Ширваншахов, и период Сефевидов, и ханства, и другие важные исторические этапы.

Таким образом, выбор истории «İşquz dövləti» - это не исключение других периодов, а логичное начало большого и последовательного исторического повествования, в котором, поверьте, ни один этап не останется без внимания.

- Какую основную цель вы ставите перед фильмом «İşquz dövləti»?

- В первую очередь - популяризация истории. Нам важно не просто рассказать о прошлом, но и запустить процесс его переосмысления. Мы рассчитываем, что зрители не только в Азербайджане, но и в соседних, в том числе тюркских странах, где фильм будет показан и дублирован на разные языки, смогут по-новому взглянуть на это наследие.

Безусловно, мы стремимся сделать проект зрелищным. Да, бюджет накладывает определённые ограничения, и, возможно, он не позволит реализовать масштаб в том виде, в каком хотелось бы. Однако в этих рамках наша задача - создать качественный продукт, который будет увлекать зрителя, сочетая в себе сильную документальную основу и выразительную художественную составляющую.

- Формат заявлен как художественно-документальный. Как вы выстраиваете баланс между исторической достоверностью и художественной драматургией?

- Баланс выстраивается, прежде всего, в тесной работе с научным сообществом. Ключевую роль в этом процессе играет историк и археолог Заур Гасанов, который непосредственно участвует в раскопках курганов и изучении артефактов скифской цивилизации. Именно на основе подтверждённых научных данных мы воссоздаём предметы быта, костюмы, элементы конского снаряжения, стремясь к максимальной точности в деталях.

При этом художественная часть не существует отдельно - она органично вплетена в документальную канву. Мы используем продуманную драматургию и кинематографические переходы, чтобы связать факты с визуальным повествованием и сделать историю более живой и эмоционально вовлекающей.

В фильме также будут задействованы мнения ведущих международных историков и археологов, работающих с материалами из Азербайджана. Дополнительным важным элементом станет съёмка уникальной стелы, найденной на территории страны и хранящейся сегодня в Британском музее. Этот артефакт служит одним из свидетельств присутствия скифской цивилизации в регионе.

- Какие ключевые этапы производства уже пройдены и на какой стадии сейчас находится фильм?

- На данный момент проект находится на стадии съёмок художественной части. Работа ведётся в живописных локациях Азербайджана, недалеко от курганов, где были сделаны археологические находки. После завершения этого этапа команда перейдёт к съёмкам интервью с международными экспертами из Турции, Украины, Великобритании, Казахстана и т.д. и продолжит развитие документального блока. Таким образом, наша задача - не просто соблюсти баланс, а создать цельное произведение, в котором научная достоверность и художественное высказывание усиливают друг друга.

- Проект уже называют одним из самых дорогостоящих в Азербайджане. С чем связан такой бюджет (657 000 AZN – прим. ред.) - масштаб съёмок, технологии?

- На самом деле эта информация не совсем корректна. Напротив, для проекта такого масштаба бюджет можно назвать скорее сдержанным, а не высоким. В контексте художественно-документального кино с реконструкциями, костюмами и натурными съёмками это достаточно ограниченные ресурсы.

Как представитель частного сектора азербайджанского кинематографа, я подхожу к работе максимально прагматично: мы с командой стараемся оптимизировать расходы, выстраивать процессы эффективно и при этом не жертвовать качеством. Наша задача - в рамках имеющегося бюджета создать визуально выразительный и содержательно сильный продукт. Отмечу и то, что фильм реализуется при поддержке Министерство культуры Азербайджана и Киноагентства АР.

- Какие планы по продвижению: рассматриваете ли вы международные фестивали, стриминговые платформы или широкий зарубежный прокат?

- Фестивальное продвижение для нас не является приоритетом - специфика жанра и формат проекта предполагают немного другую стратегию. Основной фокус мы делаем на международный прокат и работу со стриминговыми платформами. Фильм изначально планируется к дублированию как минимум на три языка, с возможным расширением языковой линейки - это позволит значительно расширить географию зрителя. Параллельно мы выстраиваем коммуникацию с зарубежными телеканалами, в первую очередь теми, которые специализируются на документально-художественном контенте.

Наша ключевая задача - донести до международной аудитории не только историю скифов и древнего Азербайджана, но и чётко обозначить: эти земли имеют глубокую, непрерывную связь с нашим народом. Мы хотим подчеркнуть, что корни азербайджанцев уходят в далёкую древность, и что на этой территории издавна формировалась культурная и историческая преемственность.

Этот фильм для нас - не просто способ рассказать о нашей культуре, а возможность показать миру, что Азербайджан - это пространство с многовековой историей, где на протяжении тысячелетий жили и развивались предки современного народа.

- Когда зрителям стоит ждать премьеру и на какую аудиторию в первую очередь ориентирован фильм?

- Мы планируем премьеру к концу этого года. Сейчас проект находится на активной стадии производства, и по мере приближения к релизу будет постепенно разворачиваться полноценная промокампания. Зрителям представят первые тизеры и трейлеры, визуальные материалы, включая постеры, а также закулисный контент, который позволит глубже погрузиться в процесс создания фильма.

Основные анонсы, медиаподдержка и рекламная кампания будут сосредоточены в преддверии премьеры, чтобы сформировать интерес и подготовить аудиторию как внутри страны, так и за её пределами.

