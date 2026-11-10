Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Измире

Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении главы государства выражается глубокое потрясение в связи с известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, произошедшего на металлургическом заводе в турецкой провинции Измир.

Азербайджанский лидер от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил искренние и глубокие соболезнования Президенту Турции, семьям и близким погибших, а также всему братскому турецкому народу, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.