 Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Хроника

Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

Редакция 1news19:27 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с визитом в Турцию для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

В Международном аэропорту Антальи в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя по связям с тюркским миром правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), член Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, председатель Комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай, член Великого национального собрания Турции Мевлют Чавушоглу, губернатор города Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.

Поделиться:
644

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

В мире

В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины - ОБНОВЛЕНО

Общество

COP31: инициатива Фонда Возрождения Карабаха против минного терроризма - ФОТО

Мнение

Бюст Чаренца в Голубой мечети? Армяно-иранский акт этнокультурного подлога

Хроника

Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Польши в связи с трагедией в Кракове

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Измире

На страницах Президента в соцсетях опубликован видеоролик об азербайджано-турецких отношениях - ВИДЕО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО

Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения выставки AIREX 2026 - ВИДЕО

На страницах Президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Джебраил и Зангилан - ВИДЕО

Последние новости

Украина передала партнерам предложения о перемирии в Черном море и энергетике

Сегодня, 22:20

Квривишвили: Соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии открывает новые возможности для региона

Сегодня, 22:01

Россияне готовят массированные удары по пищевой промышленности Украины

Сегодня, 21:40

В Хырдалане неизвестный проник на свадьбу под видом гостя и украл четыре телефона

Сегодня, 21:22

Супруги Макрон вновь подали в суд на американскую журналистку из-за публикаций о Брижит

Сегодня, 21:10

Волейбольный клуб «Туран» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня, 20:48

Эмин Аббасов назначен советником президента футбольного клуба Səbail

Сегодня, 20:44

Макрон и Пашинян обсудили в Париже развитие отношений Армении с Францией и ЕС - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:40

Зеленский: Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби были конструктивными

Сегодня, 20:20

Мигрантов в РФ обяжут платить налог за неработающих членов семьи

Сегодня, 20:00

Французский экс-чемпион KSW может стать следующим соперником Физиева

Сегодня, 19:45

Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

Сегодня, 19:27

Филипп Киркоров извинился за скандальный концерт в Тюмени - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Рубио назвал абсурдными условия Ирана для завершения войны

Сегодня, 18:45

Украина и Россия договорились в Абу-Даби о масштабном обмене пленными

Сегодня, 18:30

«Яндекс» потерял часть данных клиентов Cloud после ударов

Сегодня, 18:15

Иран отверг обвинения Франции в причастности к кибератакам на ее территории

Сегодня, 18:02

В Болгарии 11 ноября объявят днем траура по жертвам двух ДТП - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:46

Пропавший в Гяндже 82-летний мужчина объявлен в розыск - МВД - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:43

Канада ввела новые санкции против представителей властей Ирана

Сегодня, 17:41
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18