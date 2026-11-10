Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с визитом в Турцию для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

В Международном аэропорту Антальи в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя по связям с тюркским миром правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), член Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, председатель Комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай, член Великого национального собрания Турции Мевлют Чавушоглу, губернатор города Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.